Рынок недвижимости Украины находится в дисбалансе: обзор Нацбанка

Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности Первин Дадашова в ходе презентации отчета о финансовой стабильности.

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Рынок жилья переживает период дисбаланса

По словам Дадашовой, из-за умеренного объема ипотек рынок недвижимости сегодня не создает угроз для финансовой стабильности страны. Однако в Нацбанке отметили, что рынок находится в дисбалансе.

Спрос очень слабый, очень медленно восстанавливается, и очень нестабильный – он значительно зависит от ситуации в регионах и для его восстановления необходимо существенное улучшение условий безопасности и окончания войны,

– заявила Дадашова.

По ее словам, предложение на рынке появляется. В ближайшее время ее будут формировать в большинстве те объекты, которые находятся в завершающей стадии строительства.

В то же время пополнение рынка объектами, находящимися на начальной стадии строительства, будет замедляться. При этом заявленные цены продолжают расти, добавила Дадашова.

Мы видим существенный дисбаланс между поведением цен на продажу и цен на аренду. Если арендные цены снизились и остаются низкими по сравнению с довоенными уровнями, то заявленные гривневые цены на продажу растут,

– резюмировали в НБУ.