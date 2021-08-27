Найден дом, оторванный от цивилизации: где он расположен и сколько стоит

Необычный дом, где можно укрыться от всех, найден в Великобритании. Он расположен в графстве Кабмрия.

Добраться к объекту можно лишь на внедорожнике или пешком. Чем примечателен этот дом и за сколько его можно купить – читайте далее.

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Что известно о доме

Здание было построено в 1829 году. Это была хижина для егеря. Сегодня дом с 6 спальнями принадлежит фермеру. Владелец готов продать недвижимость за 1,5 миллиона фунта стерлингов (55,3 миллиона гривен).

Дом построен в 1829 году / Фото TIM STEWART NEWS LIMITED

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Особенности объекта

Дом расположен на высоте 472 метра. Добраться до него можно только пешком или на внедорожнике. Энергоснабжение здания происходит за счет солнечных батарей. Нагреть воду можно только с помощью дровяной печи. В объекте нет интернета. Кроме того, рядом нет ни одного здания, что делает объект привлекательным для тех, кто хочет спрятаться от внешнего мира.

Объект расположен вдали от цивилизации / Фото TIM STEWART NEWS LIMITED