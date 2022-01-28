Налог на недвижимость: когда платить в 2022 году
28 января 2022 , 13:29Читати новину українською
Источник:"Сегодня"
В 2022 году украинцы должны уплатить налоги за квартиру. Рассказываем кому и когда это следует сделать, чтобы уложиться в определенные сроки.
Если квартира в которой вы проживаете, превышает площадь 60 квадратных метров и принадлежит только одному человеку, за так называемые "лишние" метры придется заплатить ежегодный налог.
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Для домов "лишние" метры начинаются со 120 квадратов. Платежки за недвижимость придут к июлю по месту регистрации.
За "лишние" квадратные метры нужно заплатить до сентября 2022 года.Обратите внимание: если у вас есть налоговая скидка, заплатить можно до конца года.
Возвратить часть своих налогов можно в том случае, если вы тратили деньги на:
- выплату процентов по ипотеке;
- аренду жилья (касается лиц со статусом переселенца);
- медуслуги.
Подать декларацию в этом случае нужно до 31 декабря 2022 года.