Налог на недвижимость повысится в 2022 году: кто, когда и сколько будет платить
Источник:Налоговый кодекс Украины
Согласно актуальной редакцией Налогового кодекса Украины, в 2022 году украинцев ждет повышение налогов на недвижимость. Сколько придется платить – дальше.
В грядущем году налог повысится на 21%. Больше всего заплатят те, у кого метраж квартиры превышает 300 квадратных метров, а частный дом – 500 квадратов.
Интересно Известный девелопер назвал плюсы и минусы законопроекта об обеспечении прав на недвижимость
На сколько вырастет стоимость
В 2022 году сумма налога за квартиру площадью 100 квадратов возрастет с 2832 до 3600 гривен. Размер налога при этом будет рассчитываться исходя из размера минимальной зарплаты за тот год, за который уплачивается налог. За каждый лишний квадратный метр нужно платить 1,5% от минимальной зарплаты. В этом году это 70,8 гривны, а в 2022-м – 90 гривен.Платить нужно только за лишнюю площадь (для квартиры за каждый квадрат выше 60 метров, а за дом – более 120 квадратов).
Владельцы квартир площадью 300 квадратов заплатят больше всего – 25 000 гривен. Такую же сумму заплатят владельцы частных домов общая площадь которых превышает 500 квадратных метров.
Кто будет платить
- налог должны будут платить исключительно владельцы жилья;
- сумма налога никак не будет зависеть от количества членов семьи или от количества людей, прописанных в квартире или доме;
- налог уплачивается один раз в год тем человеком, на кого оформлен лицевой счет;
- в случае, если лицевой счет разделен на несколько совладельцев и даже после разделения счета метраж превышает установленные нормы, налог должен будет заплатить каждый из совладельцев. Налог будет начисляться только на метры, превышающие установленную норму;
- если лицевой счет разделен, каждый из совладельцев платит налог только за свою долю;
- если квартира или дом находятся в общей собственности, но личный счет не разделен, налог должен будет оплатить один из владельцев с согласия всех сторон.
Когда платить налог
- налог начисляется с 1 июля, а оплата производится за прошлый год;
- уплатить налог нужно в течение 30 дней, начиная с 1 июля или в течение 60 дней с момента получения налогового уведомления;
- если налоговая так и не выслала вам квитанцию, имеет смысл обратиться в налоговый орган по месту регистрации, чтобы избежать начисления пени и штрафов.
Налог на жилье нужно платить один раз в год. Просрочка уплаты налога в течение 30 дней приведет к автоматическому увеличению суммы налога на 10%. Просрочки платежа более чем на 30 дней увеличит сумму налога на 20%.