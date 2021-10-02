Налог на недвижимость повысится в 2022 году: кто, когда и сколько будет платить

Согласно актуальной редакцией Налогового кодекса Украины, в 2022 году украинцев ждет повышение налогов на недвижимость. Сколько придется платить – дальше.

В грядущем году налог повысится на 21%. Больше всего заплатят те, у кого метраж квартиры превышает 300 квадратных метров, а частный дом – 500 квадратов.

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На сколько вырастет стоимость

В 2022 году сумма налога за квартиру площадью 100 квадратов возрастет с 2832 до 3600 гривен. Размер налога при этом будет рассчитываться исходя из размера минимальной зарплаты за тот год, за который уплачивается налог. За каждый лишний квадратный метр нужно платить 1,5% от минимальной зарплаты. В этом году это 70,8 гривны, а в 2022-м – 90 гривен.

Платить нужно только за лишнюю площадь (для квартиры за каждый квадрат выше 60 метров, а за дом – более 120 квадратов).

Владельцы квартир площадью 300 квадратов заплатят больше всего – 25 000 гривен. Такую же сумму заплатят владельцы частных домов общая площадь которых превышает 500 квадратных метров.

Кто будет платить

налог должны будут платить исключительно владельцы жилья;

сумма налога никак не будет зависеть от количества членов семьи или от количества людей, прописанных в квартире или доме;

налог уплачивается один раз в год тем человеком, на кого оформлен лицевой счет;

в случае, если лицевой счет разделен на несколько совладельцев и даже после разделения счета метраж превышает установленные нормы, налог должен будет заплатить каждый из совладельцев. Налог будет начисляться только на метры, превышающие установленную норму;

если лицевой счет разделен, каждый из совладельцев платит налог только за свою долю;

если квартира или дом находятся в общей собственности, но личный счет не разделен, налог должен будет оплатить один из владельцев с согласия всех сторон.

Когда платить налог

налог начисляется с 1 июля , а оплата производится за прошлый год;

, а оплата производится за прошлый год; уплатить налог нужно в течение 30 дней, начиная с 1 июля или в течение 60 дней с момента получения налогового уведомления;

если налоговая так и не выслала вам квитанцию, имеет смысл обратиться в налоговый орган по месту регистрации, чтобы избежать начисления пени и штрафов.

Налог на жилье нужно платить один раз в год. Просрочка уплаты налога в течение 30 дней приведет к автоматическому увеличению суммы налога на 10%. Просрочки платежа более чем на 30 дней увеличит сумму налога на 20%.