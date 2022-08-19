Местный риелтор и сертифицированный член ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АФНУ) Артем Зубарев рассказывает, что спрос на аренду волнообразный, но остается стабильно высоким.

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Предложений от арендодателей мало

Из-за активного притока переселенцев, на одну полтавскую квартиру претендует несколько потенциальных арендаторов, рассказывает Зубарев.

Город не справляется с таким наплывом. Предложения мало, в день по городу появляется до 5 квартир, тогда как потенциальных арендаторов может быть вдвое, а то и втрое больше,

– говорит Артем Зубарев.

Он говорит, что запросы арендаторов постепенно меняются. Весной и летом спрос имели трехкомнатные квартиры. Но сейчас ближе к отопительному сезону жители Полтавы и вынужденные переселенцы интересуются меньшими площадями. Так что именно двухкомнатные квартиры сейчас самые популярные.

Что касается цен – они выросли на аренду любого жилья.

"Мы ориентируем людей на довоенные цены плюс 20%. Скажем, если квартира до войны сдавалась за 4 тысячи гривен, то сейчас она стоит около 5 тысяч", – рассказывает полтавский риелтор.

Ограниченность предложения вынуждает потенциальных арендаторов повышать ставки. В местных группах по аренде недвижимости переселенцы устраивают настоящие "аукционы", на которые радостно реагируют владельцы жилья.

Актуальные цены на аренду в Полтаве по состоянию на август таковы:

для однокомнатных квартир – от 5 тысяч гривен (квартиры без современного ремонта) до 10 тысяч гривен за современное жилье со всем необходимым.

– от 5 тысяч гривен (квартиры без современного ремонта) до 10 тысяч гривен за современное жилье со всем необходимым. для двухкомнатных – 5 тысяч гривен без удобств и 12 тысяч гривен за полностью укомплектованную;

– 5 тысяч гривен без удобств и 12 тысяч гривен за полностью укомплектованную; для трехкомнатных – от 7 тысяч гривен до 15 тысяч.

Что с куплей-продажей

Другая ситуация в сегменте купли-продажи на вторичном рынке недвижимости. Тех, кто готов продать жилье больше, чем тех, кто тут же готов его купить.

"В основном покупают квартиры, в которые можно либо сразу заехать и жить, либо после косметического ремонта. На все остальные варианты спрос минимальный", – говорит Артем Зубарев.

Приобрести квартиру в Полтаве можно даже по довоенной цене. Отдельные продавцы предлагают 10% скидки.

Однокомнатные, не очень в хорошем состоянии, но в общем-то пригодные для проживания, стартуют от 22 тысяч долларов, двухкомнатные – от 28 тысяч, а трехкомнатные – от 30 тысяч долларов.