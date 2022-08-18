Эксперты портала Address.ua основывались на анализе объявлений, размещенных на портале, а также активности пользователей (88 346 посещений за июль 2022 года). Они отмечают, что дефицит спроса и высокая потребность в сдаче в аренду своего жилья оказывает сильное давление на рынок.
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Цены на аренду жилья в столице
В целом по сравнению с довоенным периодом медианная стоимость аренды в столице упала на 54,6% в долларе за или на 35% в гривне. Если в феврале 2022 медианная стоимость "квадрата" составляла 11 долларов, в июле эта цифра снизилась до 5 долларов за квадратный метр.
Арендные ставки на жилье в Киеве / Инфографика Address.ua
Цены на аренду однокомнатных и трехкомнатных квартир в столице снизились в большинстве из-за курса доллара. Стоимость однокомнатных квартир составила 5 долларов за квадратный метр. Двухкомнатная – осталась неизменной по сравнению с предыдущим месяцем и сравнялась в цене с однокомнатным жильем. В то же время стоимость трехкомнатных квартир упала до 4 доллара.
Арендные ставки на жилье в Киеве по количеству комнат / Инфографика Address.ua
Самые дорогие и дешевые районы Киева
Традиционно самым дорогим районом Киева для аренды является Печерский. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 496 долларов за объект или 8 долларов за квадратный метр.
На втором месте Шевченковский здесь арендодатели просят 343 доллара за квартиру (или 7 долларов за "квадрат").
На третьем месте Голосеевский район, где объект стоит 326 долларов в месяц (6 долларов за "квадрат").
Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – 169 долларов за квартиру, или 4 доллара за "квадрат".
Стоимость аренды по районам Киева в июле 2022 года / Инфографика Address.ua
Медианная стоимость аренды квартир в Киеве с разбивкой на комнаты в июле / Инфографика Address.ua
Предложение значительно превышает спрос
Предложение еще значительно превышает спрос. Однако параллельно уже наблюдается постепенное оживление на рынке аренды. Так, в июле количество квартир, свободных для заселения уменьшилось на 12,6% по сравнению с июнем текущего года.
Объем рынка аренды квартир распределился следующим образом:
- 47% от общего количества предложения сосредоточено в категории однокомнатных квартир.
- 37% – предложение двухкомнатных квартир,
- 16% – трехкомнатные квартиры, свободные для заселения.
Структура предложения на рынке аренды / Инфографика Address.ua
Сейчас самым важным критерием поиска квартир в аренду является цена. В июле 2022 года 49% арендодателей искали однокомнатные квартиры. 44% потенциальных арендаторов ищут для аренды двухкомнатные квартиры. Лишь 7% арендаторов подыскивают жилье с тремя и более комнатами.
Структура спроса на рынке аренды / Инфографика Address.ua
Снижение цен на рынке аренды жилья в Киеве замедлилось, что позволяет предположить приближение к локальному минимуму рынка. Вероятно, что в ближайшие месяцы ценовая ситуация на рынке аренды стабилизируется,
– рассказал директор City Development Solutions Роман Герасимчук.
Он подчеркнул, что за неимением спроса продолжается накопление вакантных квартир на рынке, а его развитие зависит от совокупности макроэкономических факторов, прежде всего рынка труда. С существующим уровнем безработицы и общим падением экономики единственным дополнительным источником спроса есть внутренне перемещенные лица. Этого крайне недостаточно для старта восстановительного тренда, но, убеждает Герасимчук, позволит рынку сохранять активность в наиболее кризисный период.