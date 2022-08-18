Эксперты портала Address.ua основывались на анализе объявлений, размещенных на портале, а также активности пользователей (88 346 посещений за июль 2022 года). Они отмечают, что дефицит спроса и высокая потребность в сдаче в аренду своего жилья оказывает сильное давление на рынок.

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Цены на аренду жилья в столице

В целом по сравнению с довоенным периодом медианная стоимость аренды в столице упала на 54,6% в долларе за или на 35% в гривне. Если в феврале 2022 медианная стоимость "квадрата" составляла 11 долларов, в июле эта цифра снизилась до 5 долларов за квадратный метр.



Арендные ставки на жилье в Киеве / Инфографика Address.ua

Цены на аренду однокомнатных и трехкомнатных квартир в столице снизились в большинстве из-за курса доллара. Стоимость однокомнатных квартир составила 5 долларов за квадратный метр. Двухкомнатная – осталась неизменной по сравнению с предыдущим месяцем и сравнялась в цене с однокомнатным жильем. В то же время стоимость трехкомнатных квартир упала до 4 доллара.



Арендные ставки на жилье в Киеве по количеству комнат / Инфографика Address.ua

Самые дорогие и дешевые районы Киева

Традиционно самым дорогим районом Киева для аренды является Печерский. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 496 долларов за объект или 8 долларов за квадратный метр.

На втором месте Шевченковский здесь арендодатели просят 343 доллара за квартиру (или 7 долларов за "квадрат").

На третьем месте Голосеевский район, где объект стоит 326 долларов в месяц (6 долларов за "квадрат").

Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – 169 долларов за квартиру, или 4 доллара за "квадрат".



Стоимость аренды по районам Киева в июле 2022 года / Инфографика Address.ua



Медианная стоимость аренды квартир в Киеве с разбивкой на комнаты в июле / Инфографика Address.ua

Предложение значительно превышает спрос

Предложение еще значительно превышает спрос. Однако параллельно уже наблюдается постепенное оживление на рынке аренды. Так, в июле количество квартир, свободных для заселения уменьшилось на 12,6% по сравнению с июнем текущего года.

Объем рынка аренды квартир распределился следующим образом:

47% от общего количества предложения сосредоточено в категории однокомнатных квартир.

37% – предложение двухкомнатных квартир,

16% – трехкомнатные квартиры, свободные для заселения.



Структура предложения на рынке аренды / Инфографика Address.ua

Сейчас самым важным критерием поиска квартир в аренду является цена. В июле 2022 года 49% арендодателей искали однокомнатные квартиры. 44% потенциальных арендаторов ищут для аренды двухкомнатные квартиры. Лишь 7% арендаторов подыскивают жилье с тремя и более комнатами.



Структура спроса на рынке аренды / Инфографика Address.ua Структура спроса на рынке аренды / Инфографика Address.ua