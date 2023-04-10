Дизайн кухни без навесных шкафов: какие преимущества и недостатки

Чтобы сэкономить место в кухне, принято устанавливать навесные шкафы. Они достаточно удобны и практичны.

Если настенные шкафы вам не нравятся, можете выбрать другую мебель для хранения принадлежностей. Однако сначала нужно решить, следует ли избавляться от настенных шкафов.

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Почему стоит отказаться от настенных шкафов

Есть множество причин отказаться от подвесных шкафов на кухне. В первую очередь, дизайнеры говорят, что верхний ряд мебели в ограниченном пространстве подчеркивает недостатки. То есть, если отказаться от настенных шкафов, кухня будет зрительно больше. Также многие мебели "поглощают" свет. Чем больше подвесных шкафов – тем темнее комната.

Хозяйки знают, сколько времени уходит на уборку шкафов. Избавиться от этих хлопот можно, если отказаться от дополнительных настенных.

Почему навесные шкафы нужны на кухне

там можно хранить множество бытовых мелочей;

размеры шкафов обычно позволяют скрыть кухонную утварь и другие вещи от глаз гостей;

Для хранения посуды и многого другого требуются ящики и тумбы. Подвесные шкафы выполняют эту работу полностью.