RIBA выбрали дом 2022 года: чем он уникален

Проект двухэтажного жилья разработала студия David Kohn Architects. Главный дом 2022 года расположен среди английских холмов, а его экстравагантный фасад выделяется из общего ландшафта.

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От других номинантов дом отличается игривым экстерьером, в котором объединились красная кирпичная кладка и ярко-зеленые детали. Несмотря на это, жилье абсолютно сдержанное и утилитарное внутри.



Королевский институт британских архитекторов назвал здание 2022 года / Фото Will Pryce

В студии David Kohn Architects отметили, что заказчики хотели создать здание на перспективу, которое можно адаптировать под нужды будущего. Следовательно, в интерьере преобладают закругленные углы, лестница оборудована перилами, а на второй этаж ходит лифт.



Королевский институт британских архитекторов назвал здание 2022 года / Фото Will Pryce

Жюри отметило, что кроме эстетического вида и идеального соответствия окружающему ландшафту дом является экологически чистым. Кроме того, известно, что архитекторы предусмотрели толстые бетонные стены, которые должны улучшить термическую стабильность интерьеров. Глубокие бетонные фундаменты команда заменила стальными сваями, чтобы уменьшить содержание углерода.



Королевский институт британских архитекторов назвал здание 2022 года / Фото Will Pryce

Глава жюри RIBA Таро Цурута добавил, что при рассмотрении деталей дома он натыкался на множество сюрпризов, оставленных архитекторами. Один из таких – открытая планировка, которая обеспечивает более легкое передвижение по комнатам.