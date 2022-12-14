RIBA обрали будинок 2022 року: чим він унікальний

Проєкт двоповерхового житла розробила студія David Kohn Architects. Головний будинок 2022 року розташований посеред англійських пагорбів, а його екстравагантний фасад виділяється із загального ландшафту.

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Від інших номінантів будинок вирізняється грайливим екстер'єром, в якому поєдналися червона цегляна кладка та яскраво-зелені деталі. Попри це житло абсолютно стримане та утилітарне усередині.



Королівський інститут британських архітекторів назвав будинок 2022 року / Фото Will Pryce

У студії David Kohn Architects зазначили, що замовники хотіли створити будинок на перспективу, який можна адаптувати під потреби майбутнього. Відтак в інтер'єрі переважають закруглені кути, сходи обладнані поручнями, а на другий поверх ходить ліфт.



Королівський інститут британських архітекторів назвав будинок 2022 року / Фото Will Pryce

Журі відзначило, що окрім естетичного вигляду та ідеальної відповідності навколишньому ландшафту, будинок є екологічно чистим. Окрім іншого, відомо, що архітектори передбачили товсті бетонні стіни, які повинні покращити термічну стабільність інтер’єрів. Глибокі бетонні фундаменти команда замінила сталевими палями, аби зменшити вміст вуглецю.



Королівський інститут британських архітекторів назвав будинок 2022 року / Фото Will Pryce

Голова журі RIBA Таро Цурута додав, що при розгляді деталей будинку, він натикався на безліч сюрпризів, залишених архітекторами. Один із таких – відкрите планування, яке забезпечує легше пересування кімнатами.