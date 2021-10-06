Названы города Европы с самыми быстрыми темпами роста офисной недвижимости: на каком месте Киев

Несмотря на влияние пандемии коронавируса, рынок офисной недвижимости в регионе Центрально-Восточной Европы продолжал развиваться. Об этом рассказывает портал "Нерухомі", ссылаясь на отчет ExCEEding Borders Report 2021.

Больше всего предложений по офисам было зафиксировано в Польше, Румынии и Чехии. В каких городах наблюдался бум на строительство офисной недвижимости и на каком месте рейтинга оказался Киев – далее.

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Всего в Варшаве зафиксировано 6,1 миллиона квадратных метров новой коммерческой недвижимости. В Будапеште – 4 миллиона квадратов. Прага предложила 3,7 миллиона, Бухарест – 3 миллиона, София – 2,5 миллиона квадратных метров.

В Киеве в этом году добавилось 2,2 миллиона квадратных метров офисных зданий. По темпам роста коммерческой недвижимости Киев занял 6 место. В десятку также попали Братислава, Загреб, Таллин, Любляна.

По темпам роста коммерческой недвижимости Киев занял 6 место / Фото Pexels

За первые полгода наибольший прирост показали Варшава, где в эксплуатацию ввели более 226 тысяч квадратных метров в сегменте офисной недвижимости, София – около 115 тысяч квадратов, Киев – 71 тысяча квадратов.

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Лидерами по поглощению офисных помещений является Польша (249,3 тысячи квадратных метров), Чехия (183,3 тысячи квадратных метров) и Венгрия (172,9 тысячи квадратных метров). Украина оказалась на седьмом месте среди 15 стран Центральной и Восточной Европы.

В основном спрос на рынке формируют представители IT и бизнес-услуг.