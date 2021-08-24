Названы самые безопасные города мира: кто попал в список
Источник:The Economist
Эксперты провели исследование и определили самые безопасные города мира. Возглавил список Копенгаген.
Согласно данным The Economist Intelligence Unit, столица Дании набрала максимум баллов. Как составлялся рейтинг и кто еще в него попал – читайте далее.
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Как составляли рейтинг
Специалисты оценивали города в нескольких категориях. В частности учитывали:
- Инфраструктуру;
- безопасность цифровых данных;
- окружающую среду;
- личную безопасность;
- здравоохранение.
Копенгаген признан самым безопасным городом мира / Фото Pixabay
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Кто попал в пятерку лидеров
- Копенгаген (Дания) – 82,4 балла.
- Торонто (Канада) – 82,2 балла.
- Сингапур – 80,7 балла.
- Сидней (Австралия) – 80,1 балла.
- Токио (Япония) – 80 баллов.
Токио замкнул пятерку самых безопасных городов мира / Фото Pixabay
Кроме того, безопасными названы: Амстердам, Веллингтон, Гонконг, Мельбурн, Стокгольм, Барселона, Ню-Йорк, Франкфурт, Вашингтон и Лондон.