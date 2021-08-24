Названы самые безопасные города мира: кто попал в список

Эксперты провели исследование и определили самые безопасные города мира. Возглавил список Копенгаген.

Согласно данным The Economist Intelligence Unit, столица Дании набрала максимум баллов. Как составлялся рейтинг и кто еще в него попал – читайте далее.

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Как составляли рейтинг

Специалисты оценивали города в нескольких категориях. В частности учитывали:

Инфраструктуру;

безопасность цифровых данных;

окружающую среду;

личную безопасность;

здравоохранение.

Первое место с показателем 82,4 балла занял датский Копенгаген.

Копенгаген признан самым безопасным городом мира / Фото Pixabay

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Кто попал в пятерку лидеров

Копенгаген (Дания) – 82,4 балла. Торонто (Канада) – 82,2 балла. Сингапур – 80,7 балла. Сидней (Австралия) – 80,1 балла. Токио (Япония) – 80 баллов.

Токио замкнул пятерку самых безопасных городов мира / Фото Pixabay

Кроме того, безопасными названы: Амстердам, Веллингтон, Гонконг, Мельбурн, Стокгольм, Барселона, Ню-Йорк, Франкфурт, Вашингтон и Лондон.