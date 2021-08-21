На первом месте оказался муниципалитет Карпио-де-Тахо с ценой 304 евро (9,5 тысячи гривен) за "квадрат". Какие еще города попали в список – читайте далее.

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Цены указаны за квадратный метр.

Карпио-де-Тахо (Толедо) – 304 евро (9,5 тысячи гривен). Барруэло-де-Сантульян (Паленсия) – 383 евро (11,9 тысячи гривен). Себолья (Толедо) – 401 евро (12,5 тысячи гривен). Альмаден (Сьюдад-Реаль) – 407 евро (12,7 тысячи гривен). Эренесия (Сьюдад-Реаль) – 412 евро (12,9 тысячи гривен). Мота-дель-Куэрво (Куэнка) – 416 евро (13 тысяч гривен). Малагон (Сьюдад-Реаль) – 426 евро (13,3 тысячи гривен). Оркахо-де-Сантьяго (Куэнка) – 432 евро (13,4 тысячи гривен). Торральба-де-Калатрава (Сьюдад-Реаль) – 438 евро (13,6 тысячи гривен). Пуэрто-Серрано (Кадис) – 439 евро (13,7 тысячи гривен). Портильо-де-Толедо (Толедо) – 441 евро (13,7 тысячи гривен). Каррион-де-Калатрава (Сьюдад-Реаль) – 445 евро (13,9 тысячи гривен).

Квартиру в Испании можно купить по цене от 304 евро за квадратный метр / Фото Pixabay

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Ла Побла-Льярга (Валенсия) – 448 евро (14 тысяч гривен). Моклин (Гранада) – 456 евро (14,2 тысячи гривен). Тобарра (Альбасете) – 456 евро (14,2 тысячи гривен). Бульяс (Мурсия) – 457 евро (14,2 тысячи гривен). Бембибре (Леон) – 457 евро (14,2 тысячи гривен). Пинос-Пуэнте (Гранада) – 468 евро (14,6 тысячи гривен). Бривьеска (Бургос) – 473 евро (14,7 тысячи гривен). Мигель-Эстебан (Толедо) – 476 евро (14,8 тысячи гривен). Хериндоте (Толедо) – 476 евро (14,8 тысячи гривен). Кастуэра (Бадахос) – 481 евро (15 тысяч гривен). Калера-и-Чосас (Толедо) – 482 евро (15 тысяч гривен). Чиривель (Альмерия) – 482 евро (15 тысяч гривен). Балагер (Льейда) – 486 евро (15,1 тысячи гривен).

Доступное жилье представлено в 25 городах Испании / Фото Pixabay