Згідно з даними The Economist Intelligence Unit, столиця Данії набрала максимум балів. Як складався рейтинг і хто ще до нього потрапив – читайте далі.

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Як складали рейтинг

Фахівці оцінювали міста за кількома категоріями. Зокрема враховували:

Інфраструктуру;

безпеку цифрових даних;

навколишнє середовище;

особисту безпеку;

охорону здоров'я.

Перше місце з показником 82,4 бала посів данський Копенгаген.

Копенгаген визнано найбезпечнішим містом світу / Фото Pixabay

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Хто потрапив до п'ятірки лідерів

Копенгаген (Данія) – 82,4 бала. Торонто (Канада) – 82,2 бала. Сінгапур – 80,7 бала. Сідней (Австралія) – 80,1 бала. Токіо (Японія) – 80 балів.

Токіо замкнув п'ятірку найбезпечніших міст світу / Фото Pixabay

Крім того, безпечними названі: Амстердам, Веллінгтон, Гонконг, Мельбурн, Стокгольм, Барселона, Ню-Йорк, Франкфурт, Вашингтон і Лондон.