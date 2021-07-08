Названы страны с самым высоким качеством жизни: на каком месте Украина
8 июля 2021 , 14:28Читати новину українською
Источник:Numbeo
Аналитики оценили качество жизни в 83 странах и составили рейтинг. Эксперты учитывали разные факторы – от покупательской способности населения до уровня медицины.
Лидером стала Швейцария. Украина заняла 59-ю строчку, обойдя соседние Беларусь и Россию.
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Как составляли рейтинг
Аналитики изучили несколько важных факторов:
- стоимость жизни;
- покупательную способность населения;
- уровень безопасности;
- качество медицины;
- уровень загрязнения окружающей среды;
- соотношение цен на недвижимость к доходу;
- время в пути на работу;
- климат.
Швейцария стала лидером рейтинга / Фото Pixabay
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ТОП-10 стран с самым высоким качеством жизни:
- Швейцария
- Дания
- Нидерланды
- Финляндия
- Австралия
- Исландия
- Австрия
- Германия
- Новая Зеландия
- Люксембург
Дания расположилась на втором месте / Фото Pixabay