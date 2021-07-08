Названы страны с самым высоким качеством жизни: на каком месте Украина

8 июля 2021 , 14:28
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Источник:

Numbeo

Аналитики оценили качество жизни в 83 странах и составили рейтинг. Эксперты учитывали разные факторы – от покупательской способности населения до уровня медицины.

Лидером стала Швейцария. Украина заняла 59-ю строчку, обойдя соседние Беларусь и Россию. 

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Как составляли рейтинг

Аналитики изучили несколько важных факторов:

  • стоимость жизни;
  • покупательную способность населения;
  • уровень безопасности;
  • качество медицины;
  • уровень загрязнения окружающей среды;
  • соотношение цен на недвижимость к доходу;
  • время в пути на работу;
  • климат.
Важно! В разных категориях лидерами были разные страны. Например, по безопасности первым стал Катар, а по качеству медицины – Тайвань.

Швейцария стала лидером рейтинга / Фото Pixabay

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ТОП-10 стран с самым высоким качеством жизни:

  1. Швейцария
  2. Дания
  3. Нидерланды
  4. Финляндия
  5. Австралия
  6. Исландия
  7. Австрия
  8. Германия
  9. Новая Зеландия
  10. Люксембург
Украина заняла 59-е место, опередив Беларусь (60-я строчка). Россия попала на 70 позицию. Замкнули рейтинг Бангладеш (81), Иран (82) и Нигерия (83). ​

Дания расположилась на втором месте / Фото Pixabay

Автор: Наталя Бережна