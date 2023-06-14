Этот дом назвали головной болью: посмотрите на интерьер и вы все поймете

Внешне особняк кажется простым. Но те, кто видели интерьер, говорят, что это "головная боль". Что в нем такого плохого – узнайте дальше.

Казалось бы, обычный дом вышел на рынок за 1,6 миллиона долларов, но у него очень странный интерьер. Теперь вы в этом убедитесь.

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Такого интерьера вы еще не видели

Дом площадью 452 квадратных метров имеет пять спален и пять ванных комнат, а также большой сад и подъездную дорогу.

В то время как многие современные дома имеют минималистское настроение, это полная противоположность. Весь дом украшен противоречивыми узорами, мехом, эксцентричными произведениями искусства и люстрами.

В гостиной есть несколько вариантов сиденья со странными подушками и меховыми одеялами, а серый лохматый ковер, кажется, противоречит хромированным декорациям. Деталей и мебели так много, что они просто загромождают пространство. Когда человек заходит в такой дом, он просто не знаю, на что смотреть.

Интерьер в стиле максимализм / Фото Zillow

Одно из самых тревожных помещений – это прихожая. Здесь все в узорах: от пола до потолка. Единственной обычной частью недвижимости именуют задний двор с бассейном.

Пользователи в интернете шутят, что они жили бы в гараже и купались в бассейне. Дом делает их безумными. Жить здесь – еще то испытание для мозга.

"Я испытываю чрезвычайную тревогу из-за перегрузки шаблонами. Думаю, что у меня постоянно болела бы голова от обоев, окрашенных дикой краской. Здесь столько всего, что мои глаза даже не знают, куда смотреть", – пишут люди.

На первом этаже дома есть отдельная ванная комната, гардеробная и прилегающая сейфовая комната, две большие гостевые комнаты с отдельными ванными комнатами и кабинет. На втором этаже можно увидеть театральную комнату с близлежащей игровой комнатой и балконом.

В саду есть большая обеденная зона под открытым небом с телевизором. Тропа ведет к костру и зоне отдыха, а также к задней части особняка, где есть поле для гольфа и бассейн с подогревом.