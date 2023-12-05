Крошечную квартиру продали "с молотка" за удивительные 511 тысяч долларов почти в последний момент. Новый владелец пришел на аукцион уже тогда, когда он заканчивался и стал счастливым владельцем.

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"Коробка для обуви"

Местный агент по недвижимости Ангус Горри рассказал, что четверо из пяти зарегистрированных участников аукциона были активны на аукционе. Они планировали купить жилье для постоянного проживания. Однако победил единственный инвестор. Он быстро зарегистрировался и достиг отметки в 500 тысяч долларов со ставками в 1000 долларов до конца.

Это вызвало большой интерес СМИ и квартиру назвали "коробкой для обуви". Это просто одна комната с ванной, где даже нет балкона. В доме отсутствует и отдельная кухня – все обустроено в одном помещении, что является существенным недостатком.

Дом 1960 года, в котором расположена квартира / Фото Realestate

Наибольшим преимуществом было расположение – в 100 метрах от пляжа. Можно ожидать 600 долларов заработка в неделю из-за арендной платы,

– рассказал агент.

Однокомнатная комната с отдельной ванной площадью всего лишь 17 квадратных метров, при этом самая широкая стена составляет всего 3,7 метра. В доме мало места для хранения вещей, и любые покупатели или будущие арендаторы будут иметь из-за этого проблемы.