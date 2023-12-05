Крихітну квартиру продали "з молотка" за запаморочливі 511 тисяч доларів майже в останній момент. Новий власник завітав на аукціон вже тоді, коли він закінчувався і став щасливим власником.

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"Коробка для взуття"

Місцевий агент з нерухомості Ангус Ґоррі розповів, що четверо з п'яти зареєстрованих учасників аукціону були активними на аукціоні. Вони планували купити це житло для постійного проживання. Проте переміг єдиний інвестор. Він швидко зареєструвався і досяг позначки в 500 тисяч доларів зі ставками в 1000 доларів до кінця.

Це викликало великий інтерес ЗМІ, і квартиру назвали "коробкою для взуття". Адже це просто одна кімната з ванною, де навіть нема балкона. У помешканні відсутня й окрема кухня – все облаштовано в одному приміщенні, що є суттєвим недоліком.

Будинок 1960 року, в якому розташована квартира / Фото Realestate

Найбільшою перевагою було розташування – за 100 метрів від пляжу. Можна очікувати 600 доларів заробітку на тиждень через орендну плату,

– розповів агент.

Однокімнатна кімната з окремою ванною має площу всього лише 17 квадратних метрів, при цьому найширша стіна становить лише 3,7 метра. У помешканні мало місця для зберігання речей, і будь-які покупці або майбутні орендарі будуть мати через це проблеми.