Поглощают многоэтажки: как очаровательный остров превратили в "бетонные джунгли"

На частном острове Grove Isle в Майами возводят семиэтажный жилой дом высотой 28 метров. Он полностью закрывает вид на набережную местным жителям и еще больше "поглощает" площадь острова.

Кроме того, из-за новой застройки стоимость элитной недвижимости на острове упала на 30%. Местные подали иск против города Майами с надеждой, что строительство остановится, или высоту дома хоть немного уменьшат.

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Волшебный остров превращается в "бетонные джунгли"

Местные говорят, что новый ЖК под названием Vita с изогнутым дизайном создает эффект аэродинамической трубы. Поэтому садовую мебель на соседних балконах часто сдувает порывами ветра. Кроме того, после заселения новых соседей, жители будут иметь проблему с приватностью.

"В свое время мы заплатили за мирный островной образ жизни – это был рай, хорошее и приветливое место. Теперь его нет, и все ненавидят друг друга. Когда же в новый дом заселятся жители, то смогут разглядывать, что я читаю или смотрю по телевизору", – поделилась жительница острова Венди.



Остров почти полностью застроен / Фото Miami Herald

Новый ЖК появится на том самом месте, где раньше был клуб, бассейн и несколько заведений на берегу моря. Если раньше жители видели из своих окон прекрасные виды, то теперь смотрят на застройку.

"Теперь мы смотрим на стену. Это вторжение! Придется держать жалюзи закрытыми. Наша соседка даже поставила на своем балконе живую изгородь высотой 2 метра, чтобы отгородиться", – рассказывает 94-летний Дэвид Шектер, который живет на острове с 1970-х годов.

Местные говорят, что ЖК строят очень активно, потому что его планируют завершить зимой. Интересно, что одну из 65 будущих квартир можно приобрести по цене от 2,7 до 22 миллионов долларов.