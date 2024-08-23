В Индии построили небоскреб для одной семьи: потрясающие фото

Индийская студия Spasm Design спроектировала 12-этажный дом в Мумбаи. Там будет жить только одна семья.

Башня под названием Sarvasva имеет терракотовый вентилируемый фасад с озеленением. Этим она отличается от местной архитектуры в серых тонах.

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Огромный дом для одной семьи

По словам архитекторов, фасад полностью экологичен и почти не собирает пыль.

На этом самоочищающемся фасаде,, не видно пыли, а цвет выделяется среди серых и скучных окрестностей,

– комментируют авторы дизайн-проекта.

Некоторые этажи в небоскребе соединены лифтом, а другие – внешними винтовыми лестницами, что добавляют определенный шарм экстерьеру. Балконы и двухуровневые террасы визуально "разбивают" дом на этажи.

Яркий небоскреб в Мумбаи / Фото Dezeen

На двух нижних этажах расположены гаражи и подсобные помещения. Выше обустроили гостиную, несколько гостевых спален и ванных. Еще выше есть кухня, столовая, детская комната, две гостиные, бассейн и спортзал.

У вершины небоскреба на одной из террас есть бассейн. За ним расположены лаунж-зоны со стеклянными дверями. В этих помещениях для отдыха архитекторы разместили небольшую кухню и гостиную.

В интерьере доминирует белый цвет с черными акцентами и натуральной деревянной отделкой.