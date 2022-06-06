Об этом сообщает еженедельник Sonntags Zeitung Campax, занимающийся делами беженцев в Швейцарии. По данным издания, сегодня местное правительство разместило всего 4 500 украинцев. В то же время еще 52 500 койкомест остаются пустыми.

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Украинцы находят частное жилье

Приблизительно половина из 50 тысяч украинских беженцев в Швейцарии нашли частное жилье . Остальные проживают в общественных учреждениях, таких как федеральные центры убежища, объекты гражданской обороны и бывшие армейские казармы.

Как сообщает издание, Campax и Швейцарский совет по делам беженцев могут разместить украинцев в частных домах только в том случае, если это позволяет соответствующий кантон. Однако большинство из них неохотно соглашаются на перспективу повышать процент военных беженцев в частном секторе. Из-за этого швейцарцы сдают частные дома в обход власти.

В марте Швейцария ввела временное разрешение S, которое дает беженцам, оказавшимся в альпийской стране, право жить и работать здесь в течение года. Государственный секретариат по вопросам иммиграции Швейцарии (SEM) добавляет, что при возвращении украинцев в Украину более чем на 15 дней в квартал, их статус защиты S может быть аннулирован. Аннулирование разрешения на пребывание в стране также возможно, если лицо находится в третьей стране более 2 месяцев. Тогда SEM может заключить, что беженец переехал из Швейцарии.