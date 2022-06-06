Про це повідомляє щотижневик SonntagsZeitung Campax, який займається справами біженців у Швейцарії. За даними видання, сьогодні місцевий уряд розмістив лише 4 500 українців. Водночас ще 52 500 ліжкомісць залишаються порожніми.

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Українці знаходять приватне житло

Приблизно половина з 50 тисяч українських біженців у Швейцарії знайшли приватне житло. Інші проживають у громадських закладах, таких як федеральні центри притулку, об’єкти цивільної оборони та колишні армійські казарми.

Як повідомляє видання, Campax та Швейцарська рада у справах біженців може розмістити українців у приватних будинках лише у тому випадку, якщо це дозволяє відповідний кантон. Проте більшість із них неохоче погоджуються на перспективу підвищувати відсоток військових біженців у приватному секторі. Відтак швейцарці здають приватні будинки в обхід владі.

У березні Швейцарія запровадила тимчасовий дозвіл S, який дає біженцям, які опинилися в альпійській країні, право жити та працювати тут впродовж року. Державний секретаріат з питань імміграції Швейцарії (SEM) додає, що при поверненні українців до України більш ніж на 15 днів на квартал, їх статус захисту S може бути анульований. Анулювання дозволу на перебування в країні можливе також, якщо особа перебуває в третій країні більш як 2 місяці. Тоді SEM може зробити висновок, що біженець переїхав зі Швейцарії.

Зверніть увагу. Влада Швейцарії повідомляє, що зареєструвала щонайменше 54 тисяч біженців з України, близько 1 тисяч із них отримали дозвіл на роботу.