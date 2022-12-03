В США продают недвижимость "золотой эпохи" Голливуда: стоимость и особенности

Дизайнерша и инвестор в недвижимость Морган Браун распродает комплексы "золотой эпохи" Голливуда. В целом портфель включает 4 многоэтажных объекта в Калифорнии. При этом каждый из них можно купить отдельно.

Важно, что в каждом из представленных комплексов раньше проживали выдающиеся актеры Голливуда. Сейчас в постройках выполнен современный ремонт.

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Patio del Moro

Самым значительным из четырех предложений является комплекс Patio del Moro, в котором проживали Чарли Чаплин, Полетт Годдар, Гамфри Богарт и Джоан Фонтейн. Сам объект, спроектированный в 1920-х годах, внесен в Национальный реестр исторических мест.

Общая площадь комплекса 866 квадратных метров. Здесь обустроено 7 квартир с арочными окнами, высокими потолками, французской дверью и паркетом. Из отделки следует отметить кованые элементы, встречающиеся как в интерьере дома, так и на роскошной террасе.

Историческая собственность, оцененная в 7,425 миллионов долларов. Кроме того, на собственность распространяется закон Миллса, разрешающий городам заключать контракты с владельцами исторических сооружений. Такие контракты предполагают снижение налогов в обмен на гарантию сохранности недвижимости.

Что предлагают покупателям в Patio del Moro – Фото Epic Drone Tours

Hollywood Hills

Такие же льготы распространяются на жилой комплекс Hollywood Hills. Инвестор приобрела здесь апартаменты Las Orchideas. В 2020 году сумма сделки составила 12,5 миллиона. Сейчас она повысила ценник до 13 миллионов долларов.

Здание спроектировано в 1929 году Уилфредом Баклендом по образцу андалузской деревни на побережье Испании. Всего здесь есть 9 квартир разных конфигураций.

Наряду со старинными деталями (гипсовыми балками, паркетным полом и каминами) в апартаментах находится современная бытовая техника. Также у каждой квартиры есть частная терраса, внутренний дворик с садом или балкон.

Особенности Hollywood Hills – Фото Epic Drone Tours

Hillcrest Terrace

Третий объект – это Hillcrest Terrace, занимающий участок площадью 1 567 квадратных метров. Он состоит из шести домов, построенных в 1912 году.

В каждом блоке выполнен аккуратный ремонт. Здесь сохранили паркетные полы, лепнину на стенах, балки и камины. Из современных приборов – индивидуальная система отопления, встроенная стиральная машина и сушилка.

Среди дополнительных удобств собственности, которую можно приобрести за 5,85 миллионов долларов, 5 гаражей, сауна, а также доступ к частному парку.

Коттеджи Hillcrest Terrace – Фотографии Epic Drone Tours

California Dreams

Завершает эту коллекцию группа коттеджей, расположенных рядом с пляжем Венис-Бич. Каждый из них оценен в 6 миллионов долларов.

В каждом из шести отремонтированных жилищ отреставрировали деревянный пол, осовременили кухню и установили систему кондиционирования и отопления. К услугам будущих владельцев крытый гараж, сад и внутренний дворик.

Удобства в доме California Dreams / Фото Epic Drone Tours