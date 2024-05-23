Агент по продаже говорит, что это "одно из тех мест, которые вы просто должны увидеть". Недвижимость в таком замечательном месте появилась на рынке впервые за долгое время.

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Раньше это был один дом в королевском стиле

Когда-то на месте трех домов был особняк в королевском стиле аж на 58 комнат. Его называли "Вход в гавань" или "Летний коттедж". Позже огромное здание заменили на три меньшие.

Также в собственности принадлежат два участка под застройку – это идеальная недвижимость для инвестора. Кроме того, в течение многих лет недвижимость часто сдавали в аренду как место для свадеб.

Светлые и просторные комнаты с видом на залив / Фото Realtor

На территории есть три здания, учитывая трехэтажную художественную студию 1990-х годов. На втором этаже видно виды на 360 градусов, а еще есть стеклянный пол. Это действительно невероятно,

– говорит агент по продажам.

Среди других особенностей – 5-метровые потолки, полированные бетонные полы и голландские двери ручной работы.

По документам собственность является жилой зоной, поэтому ее разрешено расширить до семейного комплекса.