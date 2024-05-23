Агент з продажу каже, що це "одне з тих місць, які ви просто маєте побачити". Нерухомість у такому чудовому місці з'явилася на ринку вперше за довгий час.

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Раніше це був один будинок у королівському стилі

Колись на місці трьох будинків був маєток у королівському стилі аж на 58 кімнат. Його називали "Вхід до гавані" або "Літній котедж". Пізніше величезну будівлю замінили на три менші.

Також до власності належать дві ділянки під забудову – це ідеальна нерухомість для інвестора. Окрім того, протягом багатьох років нерухомість часто здавали в оренду як місце для весіль.

Світлі та просторі кімнати з виглядом на затоку / Фото Realtor

На території є три будівлі, враховуючи триповерхову художню студію 1990-х років. На другому поверсі видно краєвиди на 360 градусів, а ще є скляна підлога. Це справді неймовірно,

– каже агент з продажу.

Серед інших особливостей – 5-метрові стелі, поліровані бетонні підлоги та голландські двері ручної роботи.

За документами власність є житловою зоною, тому її дозволено розширити до сімейного комплексу.