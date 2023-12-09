Важно понять, что нейтральные цвета – это не только бежевый, белый или серый. Они скорее оттенки строгого минимализма, которые не следует использовать чрезмерно, если вы хотите создать уют в доме. "Мы все нуждаемся в радости в нашей жизни, и какой лучший способ сделать это, чем добавить немного цвета в наш интерьер?" – говорит Патрик О'Доннелл, эксперт по цвету Farrow & Ball.
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Выбирайте цвета природы
Эти оттенки, как правило, изящны и землисты. Они создают умиротворяющую атмосферу в доме, что может быть гораздо удобнее, чем жилье в энергичных ярких тонах.
"Черпайте вдохновение в мрачных оттенках гор, приглушенных оттенках зелени растений или землистых тонах песка или глины", – советует дизайнер Мелинда Трембли.
Компактная кухня с приглушенно-зеленой стеной / Фото Little Greene
Добавьте один яркий акцент
Комната в нейтральных тонах – это отличная идея, но в такой интерьер стоит добавить один яркий акцент.
"Благоразумный всплеск вызовет улыбку, но не переполнит пространство", – объясняет Патрик О'Доннелл из Farrow & Ball.
Этот подход особенно хорошо работает со смелыми, яркими оттенками, такими как розовый или оранжевый как камин на фото.
Светло-коричневая комната с ярким камином / Фото Farrow & Ball
Используйте нежные оттенки
Нежно-голубой тоже является нейтральным цветом. Его считают одним из лучших для покраски стен в спальне и гостиной. Голубой создает непринужденный и изысканный вид.
"Если вы ищете что-то сдержаннее, выберите такие цвета, как оливковый, зеленый шалфей, индиго или эгейский синий", – подсказывает экспертка компании Benjamin Moore Гелен Шоу.
Сдержанная и роскошная гостиная с использованием голубого / Фото Farrow & Ball