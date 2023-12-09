Важливо зрозуміти, що нейтральні кольори – це не лише бежевий, білий чи сірий. Вони скоріше відтінки строгого мінімалізму, які не варто використовувати надмірно, якщо ви хочете створити затишок у домі. "Ми всі потребуємо радості в нашому житті, і який кращий спосіб зробити це, ніж додати трохи кольору в наш інтер'єр?" – каже Патрік О'Доннелл, експерт з кольорів Farrow & Ball.
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Обирайте кольори природи
Ці відтінки, як правило, витончені та землисті. Вони створюють заспокійливу атмосферу в домі, що може бути набагато зручніше, ніж помешкання в енергійних яскравих тонах.
"Черпайте натхнення в похмурих відтінках гір, приглушених відтінках зелені рослин або землистих тонах піску чи глини", – радить дизайнерка Мелінда Тремблі.
Компактна кухня з приглушено-зеленою стіною / Фото Little Greene
Додайте один яскравий акцент
Кімната в нейтральних тонах – це гарна ідея, але в такий інтер'єр варто додати один яскравий акцент.
"Розважливий сплеск викличе посмішку, але не переповнить простір", – пояснює Патрік О'Доннелл з Farrow & Ball.
Цей підхід особливо добре працює зі сміливими, яскравими відтінками, такими як рожевий чи помаранчевий, як камін на фото.
Світло-коричнева кімната з яскравим каміном / Фото Farrow & Ball
Використайте ніжні відтінки
Ніжно-блакитний теж є нейтральним кольором. Його вважають одним із найкращих для фарбування стін у спальні та вітальні. Блакитний створює невимушений і вишуканий вигляд.
"Якщо ви шукаєте щось трохи стриманіше, виберіть такі кольори, як оливковий, зелена шавлія, індиго або егейський синій", – підказує експертка компанії Benjamin Moore Гелен Шоу.
Стримана й водночас розкішна вітальня з використанням блакитного / Фото Farrow & Ball