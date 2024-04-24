Три нетипичные сочетания цветов, которые на самом деле очень гармоничны: запомните эти комбинации

Нейтральные цвета, конечно, всегда в тренде, и с ними легко работать. Однако в последнее время владельцы пытаются внести немного ярких цветов в свой интерьер. Сочетать такие оттенки уже немного сложнее, поэтому дизайнеры решили подсказать несколько готовых комбинаций.

Вы можете совместить синий с белым, и это будет изысканно и классически. Но как насчет голубого с оранжевым? Дизайнеры говорят, что это нетипичное сочетание на самом деле очень гармонично.

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Насыщенный голубой и оранжевый

Голубые книжные стеллажи с оранжевыми акцентами / Фото LH Designs

Динамичный дуэт насыщенно-голубого и оранжевого, на первый взгляд, может показаться странным. Но если использовать именно эти два оттенка (не светлее и не темнее), то они создадут хороший сбалансированный акцент в нейтральной комнате.

Бордовый и бледно-желтый

Бордовые кухонные шкафы на фоне пастельно-желтых стен / Фото deVOL Kitchens

Это удачная цветовая комбинация, которую часто использовали в классической английской кухне, и о которой уже давно забыли. Дизайнеры напоминают: сочетайте теплый песчано-желтый с насыщенным и глубоким бордовым. Это сочетание, добавляет характера и глубины.

Пудровый и оливковый

Пудровый диван с сиденьями оливкового оттенка / Фото TROVE от Studio Duggan

Сочетание различных оттенков розового и зеленого вызывает мысли о весне, но на самом деле такая комбинация является всесезонной. Особенно если выбрать изысканные оттенки этих тонов, которых на самом деле есть множество. Дизайнеры называют пудровый и оливковый, а также темно-розовый и фисташковый.