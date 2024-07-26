Даже если вы убираете кухню каждый день, пятна и грязь могут остаться. Для того, чтобы эта комната была идеально чистая, надо очищать определенные места, где всевозможные остатки "любят прятаться". Обязательно мойте их, чтобы в кухне всегда был приятный запах.

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Печь

Во время еженедельной уборки печь ни в коем случае нельзя пропускать. Именно там скапливается стойкий жир и грязь. Обычно печь – это главный виновник неприятных запахов на кухне.

Многие хозяева привыкли просто включать режим самоочистки духовки. Правда в том, что чаще всего он не обеспечит нужной глубокой очистки.

Посудомоечная машина

Встроенная посудомоечная машина / Фото Future

Многие думают, что посудомоечная машина и так очищается во время каждой работы. Но со временем в ней накапливаются остатки пищи и мыла.

Точный сигнал – посуда и столовые приборы, которые плохо пахнут, именно после очистки в посудомоечной машине.

Очистка белым уксусом является очевидным решением, когда нужно справиться с неприятными запахами. Запускайте цикл горячей воды с чашкой этой жидкости 1 раз в месяц.

Раковина

Очищать поверхность раковины – это хорошо, но не забывайте про слив. Пищевые отходы со временем накапливаются, образуя пробки с неприятным запахом.

Для глубокой очистки возьмите горячую воду и смешайте ее с пищевой содой, уксусом или специальным средством. А вообще эксперты советуют минимально ухаживать за раковиной 1 раз в неделю, и тогда плохих запахов удастся избежать.