Навіть якщо ви прибираєте кухню кожного дня, плями та бруд можуть залишитися. Для того, щоб ця кімната була ідеально чиста, треба очищувати певні місця, де всілякі залишки "люблять ховатися". Обов'язково мийте їх, щоб в кухні завжди був приємний запах.

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Піч

Під час щотижневого прибирання піч у жодному разі не можна пропускати. Саме там накопичується стійкий жир і бруд. Зазвичай піч – це головний винуватець неприємних запахів на кухні.

Багато господарів звикли просто вмикати режим самоочищення духовки. Правда в тім, що найчастіше він не забезпечить потрібного глибокого очищення.

Посудомийна машина

Вбудована посудомийна машина / Фото Future

Багато хто думає, що посудомийна машина і так очищається під час кожної роботи. Та з часом у ній назбируються залишки їжі та мила.

Точний сигнал – посуд і столові прибори, які погано пахнуть, саме після очищення в посудомийній машині.

Очищення білим оцтом є очевидним рішенням, коли потрібно впоратися з неприємними запахами. Запускайте цикл гарячої води з чашкою цієї рідини 1 раз на місяць.

Раковина

Очищувати поверхню раковини – це добре, але не забувайте про злив. Харчові відходи з часом накопичуються, утворюючи пробки з неприємним запахом.

Для глибокого очищення візьміть гарячу воду та змішайте її з харчовою содою, оцтом чи спеціальним засобом. А взагалі експерти радять мінімально доглядати за раковиною 1 раз на тиждень, і тоді поганих запахів вдасться уникнути.