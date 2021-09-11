Невероятное величие: сколько стоит и как выглядит самый дорогой пентхаус в Манхэттене

Роскошные апартаменты расположены в одном из самых дорогих районов Нью-Йорка и находятся на 96 этаже. Замечательный пентхаус имеет живописный вид на Центральный парк.

Пентхаус в центре Манхеттена вызывает бурю эмоций и восторга. Частный лифт ведет к роскошной гостиной, где жителей встречает ослепительная панорама на необыкновенный город.

Не пропустите Планировка квартиры: как выбрать удобный вариант

Площадь квартиры впечатляет – почти 800 квадратных метров. Здесь есть шесть спален и семь полноценных ванных комнат. От обустройства пространства также захватывает дух: современная кухня, мраморный пол и изысканная мебель. Эта квартира идеально подходит для стильного приема гостей.

Шикарная квартира / Фото loveproperty

Основная спальня имеет большие окна, из которых прекрасно видно облака, висящие над мегаполисом. Весь пентхаус имеет 70 квадратных метров стекла.

Невероятная роскошь / Фото loveproperty

В башне есть частный ресторан, крытый бассейн, эксклюзивный фитнес-центр со студией йоги, сауна, парилки и массажная комната. В перечень удобств также входит терраса, кинотеатр, бильярдная и даже игровая комната для молодежи. Пентхаус выставлен на продажу за 169 миллионов долларов.

Больше фото роскошной недвижимости: