Сотрудничество с дизайнером уберегает от таких неудач. Если средств у вас на это нет, а интерьер вы планируете самостоятельно, призываем послушать советы специалистов.

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Никогда не покупайте эти вещи

Цветная подсветка

Сейчас в погоне за интересным и стильным освещением легко ошибиться. Выбирая яркую красочную LED-подсветку вы совершаете большую ошибку и напрасно тратите деньги. На первый взгляд интересная альтернатива освещению нарушает гармонию в доме. Именно поэтому выбор следует делать в пользу мягкого освещения, приближенного к естественному.



Цветная подсветка – это неудачное решение / Фото из открытых источников

Текстильные шторки в ванной

Во многих домах висит такой агрегат, который защищает комнату от воды. Некоторые во время ремонта в квартире задумываются над тем, чтобы вернуть шторку на место в более нейтральных цветах, однако даже самое минималистическое решение назвать удачным сложно.

Такие детали утяжеляют пространство, зрительно уменьшая его. К тому же на шторах часто размножается грибок и плесень. Чтобы избежать этого, рекомендуем вложить несколько больше денег в долговечные стеклянные шторки.



Замените текстильную шторку на стеклянную / Фото из открытых источников

Пластмассовые полки и комоды

Нередко появляется желание сэкономить, когда речь идет о хранении вещей в ванной комнате или спальне, так что пластиковая мебель кажется хорошим бюджетным решением. На самом же деле вы рискуете полностью удешевить все остальные старания, ведь такие атрибуты выглядят неприглядно и захламляют комнату. Делайте выбор в пользу качественных и стильных полок из дерева или металла. Пригодятся и более дешевые органайзеры для приведения в порядок вещей.