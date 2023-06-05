Співпраця з дизайнером вберігає від таких невдач. Якщо ж коштів у вас на це немає, а інтер'єр ви плануєте самостійно, закликаємо послухати поради фахівців.

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Ніколи не купуйте ці речі

Кольорова підсвітка

Нині у гонитві за цікавим та стильним освітленням дуже легко помилитись. Обираючи яскраву барвисту LED-підсвітку ви робите велику помилку та надарма витрачаєте гроші. На перший погляд цікава альтернатива освітлення порушує гармонію в оселі. Саме тому вибір варто робити на користь м'якого освітлення, яке наближене до природного.



Кольорова підсвітка – це невдале рішення / Фото з відкритих джерел

Текстильні шторки у ванній

У багатьох вдома висить такий агрегат, який захищає решту кімнату від води. Дехто під час ремонту у квартирі задумується над тим, щоб повернути шторку на місце у більш нейтральних кольорах, проте навіть найбільш мінімалістичне рішення назвати вдалим складно.

Такі деталі обтяжують простір, візуально зменшуючи його. До того ж на шторах нерідко розмножується грибок та пліснява. Щоб уникнути цього, рекомендуємо вкласти дещо більше грошей у довговічні скляні шторки.



Замініть текстильну шторку на скляну / Фото з відкритих джерел

Пластмасові полиці та комоди

Нерідко з'являється бажання зекономити, коли йдеться про зберігання речей у ванній кімнаті чи спальні, тож пластикові меблі здаються гарним бюджетним рішенням. Насправді ж ви ризикуєте повністю здешевити всі інші старання, адже такі атрибути виглядають непривабливо та захламлюють кімнату. Робіть вибір на користь якісних та стильних полиць з натурального дерева чи металу. У пригоді можуть стати і дешевші органайзери для впорядкування речей.