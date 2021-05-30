В Нью-Йорке на "улице миллиардеров" решили поселить бездомных: разгорелся скандал

В Нью-Йорке (США) в одном из самых престижных и дорогих районов Манхэттена построят приют для бездомных. Такое решение принял Апелляционный суд штата Нью-Йорк.

Участок, где появится учреждение, называют "улицей миллиардеров". Местные жители возмущены изменениями.

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Что известно о приюте

Приют для бездомных решили открыть в здании неработающего отеля Park Savoy, который расположен вблизи Центрального парка Нью-Йорка и пятизвездочной гостиницы "Плаза". Городские власти считают, что учреждение станет "богатым ресурсами убежищем, в котором очень нуждаются жители Нью-Йорка".

На Манхэттене появится приют для бездомных / Фото Pixabay

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Почему разгорелся скандал

Ранее из-за этой инициативы разгорелся скандал: жители района обратились в суд с требованием остановить реализацию проекта. По их словам, это станет угрозой для безопасности района. Здание отеля построили в 1910 году. Жители уверены, что его нельзя использовать в качестве жилья.

Приют для бездомных организуют на "улице миллионеров" / Фото Pixabay

Спустя некоторое время суд признал, что здание соответствует нормам и может стать приютом для бездомных.

Местные жители выступили против приюта / Фото Pixabay