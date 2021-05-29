Цена, по которой хотят реализовать дом, составляет 4,3 миллиона долларов (около 118 миллионов гривен). Как выглядит жилье внутри и снаружи – смотрите ниже.

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Где расположен объект и что в нем есть

Необычный дом расположен в городе Хьюстон (штат Техас). Его площадь составляет 654 квадратных метров. В особняке есть 4 спальни, 5 ванных комнат, просторная гостиная, кухня и рабочий кабинет. Интерьер выполнен в светлых оттенках, а в гостиной также есть оригинальная подсветка синего цвета.

Внешне дом напоминает известного персонажа кино​ / Фото инстаграм zillowgonewild

В гостиной есть необычная синяя подсветка​ / Фото инстаграм zillowgonewild

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Как выглядит "дом Дарта Вейдера" / Фото инстаграм zillowgonewild