В Нью-Йорке продают апартаменты по соседству с Джорджем Клуни: цена

Квартира, выставленная на продажу, расположена в небоскребе по адресу 100 East 53rd Street на 18-м этаже. Известно, что Клуни купил апартаменты в этом же доме в октябре 2016 года.

Чтобы стать соседями Джорджа и Амаль Клуни, придется заплатить 5 миллионов долларов. Риелторы отмечают, что это единственная квартира, которая продается в этом здании. Рассказываем, что известно об элитных апартаментах.

Читайте также На что обратить внимание, выбирая помещение под магазин: советы девелопера

Среди удобств в 100 E. 53rd St – круглосуточная рецепция, библиотека и фитнес-центр / Фото CORE

Особенности апартаментов

Комната с панорамными окнами / Фото CORE

Выставленная на продажу квартира занимает 185 квадратных метров, высота потолков достигает трех метров. Согласно листингу, в доме есть две ванные комнаты, кухня и две спальни с панорамными окнами.

Кухня с барной стойкой / Фото CORE

Агенты недвижимости добавляют, что апартаменты были спроектированы как идеальное место для встреч с семьей и друзьями. Тщательная планировка и продуманность к деталям вылились минималистичным помещением с использованием светлых оттенков.

Одна из двух спален / Фото CORE

Дополнительные услуги, предоставляемые в библиотеке, спортивный зал и бассейн. Также будущие владельцы получат ключ от лифта, который ведет к их жилищу.

Важно Какое время года самое удачное для покупки квартиры: советы, которые помогут сэкономить

Скандалы Клуни

Бассейн и тренажер / Фото CORE

Еще в 2015 году звездная пара засветилась в нескольких скандалах, связанных с недвижимостью. В частности, во время ремонта их имения в Лос-Анджелесе соседи неоднократно жаловались на круглосуточный шум, который длился более года. Неизвестно, как это повлияет на поиск новых жителей Нью-Йоркских апартаментов. Но, учитывая резонанс, это может затянуть процесс продаж.