Однако если до декабря не появятся потенциальные покупатели, здание передадут на аукцион. Кроме того, первый этаж выкупили под ресторан и студию.

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Цену на прежнее жилье короля поп-арта максимально снизили

Уорхол приобрел четырехэтажное здание в 1970 году. Сумма сделки не разглашается. Именно здесь художник прожил до своей смерти в 1987 году. Впоследствии, в 1992 году дом нашел новых владельцев.

Сейчас покупателям предлагают 3 верхних этажа. Однако спроса на жилье практически нет. В прошлом году владелец пытался продать дом за 9 миллионов долларов, однако потенциальные покупатели не откликались на предложение. Следовательно, цену решили снизить до 5,69 долларов. Если никто не отреагирует на это предложение до декабря, дом будет продан с аукциона.

Предлагающие покупателям / Фото Charissa Sheptak/LG Fairmont/Compass

Площадь трех верхних этажей – почти 600 "квадратов". Каждый из этажей занимает один пентхаус с примерно одинаковой планировкой. Внутри нет мебели. Зато полностью оборудованы кухня и ванная.

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