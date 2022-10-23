Однако если до декабря не появятся потенциальные покупатели, здание передадут на аукцион. Кроме того, первый этаж выкупили под ресторан и студию.
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Цену на прежнее жилье короля поп-арта максимально снизили
Уорхол приобрел четырехэтажное здание в 1970 году. Сумма сделки не разглашается. Именно здесь художник прожил до своей смерти в 1987 году. Впоследствии, в 1992 году дом нашел новых владельцев.
Сейчас покупателям предлагают 3 верхних этажа. Однако спроса на жилье практически нет. В прошлом году владелец пытался продать дом за 9 миллионов долларов, однако потенциальные покупатели не откликались на предложение. Следовательно, цену решили снизить до 5,69 долларов. Если никто не отреагирует на это предложение до декабря, дом будет продан с аукциона.
Предлагающие покупателям / Фото Charissa Sheptak/LG Fairmont/Compass
Площадь трех верхних этажей – почти 600 "квадратов". Каждый из этажей занимает один пентхаус с примерно одинаковой планировкой. Внутри нет мебели. Зато полностью оборудованы кухня и ванная.
Энди Уорхол: факты о художнике украинского происхождения
- Энди родился 6 августа 1928 года в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Его родители переехали в США из маленького лемковского села Микова на польско-словацкой границе.
- В детстве будущий художник был болезненным, поэтому большую часть времени уделял искусству.
- Летом 1947 года Энди с другими студентами арендовал бывшую каретную в старинном имении и обустроил в ней творческую мастерскую.
- Окончив обучение в университете Карнеги-Мелона в 1949 году, Энди Уоргол переехал в Нью-Йорк, где успешно работал иллюстратором в журнале.
- В 60-х годах работы Уорхола приобрели популярность, а за первые заработанные деньги он купил дом в Нью-Йорке, где поселился вместе с матерью.
- Скончался он в феврале 1987 года, в возрасте 58 лет.