Однак, якщо до грудня не з'являться потенційні покупці, будівлю передадуть на аукціон. Окрім того, перший поверх вже викупили під ресторан та студію.

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Ціну на колишнє житло короля попарту максимально знизили

Уорхол придбав чотириповерховий будинок у 1970 році. Сума угоди не розголошується. Саме тут митець прожив до своєї смерті у 1987 році. Згодом, у 1992 році, будинок знайшов нових власників.

Наразі покупцям пропонують 3 верхні поверхи. Проте попиту на житло практично немає. Минулого року власник намагався продати будинок за 9 мільйонів доларів, проте потенційні покупці не відгукувалися на пропозицію. Відтак ціну вирішили знизити до 5,69 доларів. Якщо ніхто не відреагує на цю пропозицію до грудня, будинок продадуть з аукціону.

Що пропонують покупцям / Фото Charissa Sheptak/LG Fairmont/Compass

Площа трьох верхніх поверхів – майже 600 "квадратів". Кожен з поверхів займає один пентхаус із приблизно однаковим плануванням. Усередині немає меблів. Зате повністю обладнані кухня та ванна.

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