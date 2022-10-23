Однак, якщо до грудня не з'являться потенційні покупці, будівлю передадуть на аукціон. Окрім того, перший поверх вже викупили під ресторан та студію.
Читайте також Як купити житло дистанційно: відомий український девелопер розповів про зручний спосіб
Ціну на колишнє житло короля попарту максимально знизили
Уорхол придбав чотириповерховий будинок у 1970 році. Сума угоди не розголошується. Саме тут митець прожив до своєї смерті у 1987 році. Згодом, у 1992 році, будинок знайшов нових власників.
Наразі покупцям пропонують 3 верхні поверхи. Проте попиту на житло практично немає. Минулого року власник намагався продати будинок за 9 мільйонів доларів, проте потенційні покупці не відгукувалися на пропозицію. Відтак ціну вирішили знизити до 5,69 доларів. Якщо ніхто не відреагує на цю пропозицію до грудня, будинок продадуть з аукціону.
Що пропонують покупцям / Фото Charissa Sheptak/LG Fairmont/Compass
Площа трьох верхніх поверхів – майже 600 "квадратів". Кожен з поверхів займає один пентхаус із приблизно однаковим плануванням. Усередині немає меблів. Зате повністю обладнані кухня та ванна.
Енді Ворхол: факти про митця українського походження
- Енді народився 6 серпня 1928 року у місті Піттсбург, штат Пенсильванія. Його батьки переїхали у США з маленького лемківського села Микова на польсько-словацькому прикордонні.
- В дитинстві майбутній митець був хворобливим, тож більшість часу приділяв мистецтву.
- Влітку 1947 року Енді з іншими студентами орендував колишню каретну у старовинному маєтку і облаштував в ній творчу майстерню.
- Закінчивши навчання в університеті Карнегі-Мелона в 1949 році, Енді Воргол переїхав до Нью-Йорка, де успішно працював ілюстратором у журналі.
- У 60-х роках роботи Ворхола здобули неабияку популярність, а за перші зароблені гроші він купив будинок у Нью-Йорку, де оселився разом із матір’ю.
- Помер він у лютому 1987 року, у віці 58 років.