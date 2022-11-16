В Нью-Йорке продают таунхаус Иваны Трамп: как выглядит экзотическая недвижимость

Бывший дом первой жены Дональда Трампа Иваны Трамп особый большим количеством анималистических принтов, избытком золота и отсутствием оборудованной кухни. Это хороший пример недвижимости чешско-американской бизнес-леди, который ищет новых, не менее харизматичных, владельцев.

17-комнатный комплекс Lenox Hill, принадлежавший покойной Трамп с 1992 года, выставлен на продажу за 26,5 миллиона долларов. Агенты недвижимости рассказали, что предлагают покупателям.

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Что известно о жилье Иваны Трамп

По данным Wall Street Journal, Трамп приобрела историческое здание площадью 810 квадратных метров в 1992 году за 2,5 миллиона долларов. Сегодня стоимость жилья значительно выше, причем, добавляет издание, выручка от продажи таунхауса уйдет детям супругов Трампов – Эрику, Дональду-младшему и Иванке.

Моей маме очень нравился этот дом,

– сказал Эрик и отметил, что мебель можно будет купить вместе с домом.



Все зоны отличаются по стилю / Фото Evan Joseph Photography

Фасад построенного в 1879 году дома с мансардной крышей и изготовленной под заказ дверью вряд ли ассоциируется с декадентским интерьером. Однако внутри собран целый комплекс экзотических предметов: библиотека с леопардовым принтом, картины с животными, золотые шторы и розовая ванная.



Библиотека / Фото Evan Joseph Photography

Стиль дома изменяется от комнаты в комнату. Здесь версальская столовая сочетается с гостиной в стиле ампир. Сама Ивана описала это помещение, как место, где мог бы жить Людовик XVI, если бы у него были деньги. Между этими двумя зонами стоит белый рояль.



Спальня Иваны Трамп / Фото Evan Joseph Photography

Несмотря на наличие большого количества декора, здесь нет полноценной кухни. Как призналась сама Трамп, это связано с тем, что в последние годы она мало готовила.



Одна из гостиных / Фото Evan Joseph Photography

Агенты считают, что новый владелец, скорее всего, захочет начать масштабную реконструкцию, однако подчеркивают, что покойная Ивана очень гордилась этим местом.

Интерьер других помещений / Фото Evan Joseph Photography