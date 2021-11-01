В Нью-Йорке продали таунхаус Роберта де Ниро: как выглядит и сколько стоит звездная недвижимость
Источник:New York Post
Бывший дом Роберта Де Ниро в Нью-Йорке был продан на прошлой неделе за пол цены от суммы, указанной в 2019 году. Рассказываем, что известно о сделке и за какую сумму продали таунхаус.
Знаменитый таунхаус был построен почти 170 лет назад. Дом в Вест-Виллидже с четырьмя спальнями принадлежал легендарному актеру Роберту Де Ниро с 1975 – 2012 год.
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Особенности звездного таунхауса
Дом в итальянском стиле, построенный в 1852 году, может похвастаться видом на парк Джеймса Дж. Уокера. Три года назад четырехэтажное здание с подвалом было полностью отреставрировано.
Дополнительные удобства: профессиональная кухня со столовой, гостиная с панорамными окнами, камин и выход на задний двор.
Главная спальня ведет на открытую террасу.
Цена на звездную недвижимость
В 2012 году Роберт де Ниро продал таунхаус за 9,5 миллиона долларов. После этого здание было выставлено на продажу в 2019 году за 22,75 миллиона долларов. Однако столь высокая сумма, похоже, отпугивала покупателей. Недвижимость нашла своего владельца только осенью 2021 года, когда агенты объявили новую цену – 11,98 миллиона долларов.