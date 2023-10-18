Если вы обожаете оригинальные вещи и ностальгическую привлекательность, то вам стоит рассмотреть ретро для дизайна интерьера. Очень многие люди сейчас стремятся "возродить" его в своих домах. Такая популярность обусловила возникновение новой тенденции.

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Тенденция Retro Revival: стиль 1960-х снова в ваших домах

Оригинальный стиль "ретро" возник примерно в 1960-х годах, когда послевоенные дизайнеры стремились создать яркий и смелый проблеск "надежды". Поэтому этот стиль создавал веселую и оживленную атмосферу, которая сейчас нужна многим людям. Именно поэтому и ретро снова в тренде.

Идея тенденции Retro Revival заключается в использовании теплых, насыщенных цветов, плавных линий, многослойных текстур и винтажных акцентов в противовес более традиционным приглушенным тонам со случайными вкраплениями смелости и минимальными орнаментами.



Возвращение ретро в дизайн современных кухонь / Фото Victoria-Maria

"В большинстве случаев то, что можно считать "ретро", в общем играет важную роль, поскольку мы хотим придать нашему интерьеру ощущение многих поколений. Мы считаем, что люди теперь хотят вернуться к более "естественному" интерьеру", – говорят дизайнеры.

Если вы хотите использовать новую ретротенденцию в дизайне, обращайте внимание на землистые тона зеленого и желтого рядом с терракотовыми, апельсиновыми и красными. Чтобы обновить палитру "ретро" и добавить изысканность, используйте также теплые нейтральные цвета, такие как кремовый и бежевый.



Гостиная с деталями в стиле ретро / Фото Cole & Son

Абстрактные формы также обязательны в этом стиле, поскольку дизайнеры экспериментировали с неожиданной скульптурной мебелью из разнообразных тактильных материалов. Важно также использовать мягкие ткани, в частности бархат и букле, которые создают ощущение непринужденного комфорта.