Какие дизайны будут самыми популярными в 2024 году: прогноз экспертов

С наступлением 2024-го дизайнеры сыпят прогнозами о том, какие тенденции, скорее всего, будут доминировать в новом году. По словам экспертов, тренд на строгий минимализм окончательно отойдет.

В следующем году популярны будут многие тенденции, в частности в тренде останутся тихая роскошь и дофаминовый декор. Однако произойдет одно важное изменение в мире дизайна – окончательный уход от нейтральных минималистских схем в пользу ярких.

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2024-й станет годом возрождения красочных дизайнов

В 2023 году мы наблюдали тенденцию, касающуюся появления более ярких цветов. Эксперты говорят, что это продлится только в следующем году. Уже к концу 2024-го мы официально прощаемся с минимализмом и холодными цветовыми палитрами, а вместо этого будем использовать индивидуальный подход к дизайну наших домов с глубокими и динамическими цветовыми схемами.

Дни гиперминимализма прошли. Мы полностью переходим к более уникальным пространствам с уникальными функциями, которые демонстрируют вашу индивидуальность, например оригинальные произведения искусства, винтажные предметы, мебель на заказ и, конечно, много цветов,

– прогнозирует дизайнер Джордан Самсон.

Такое изменение усугубит популярность известных тенденций, таких как дофаминовый декор. Его идея состоит в том, чтобы использовать те виды декора и цветовые палитры, которые нравятся лично вам.

Зелено-желтая гостиная / Фото Future

"2024-й станет годом возрождением красочных пространств. Популярными будут красный, оранжевый, синий и другие яркие тона", – считает Джордан.

Что касается нейтрального основания, то популярность прогнозируют шоколадно-коричневый оттенок.