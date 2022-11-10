Во Львове дешевеет самый востребованный класс жилья в новостройках: сравнение цен

По состоянию на ноябрь средняя стоимость квадратного метра во Львове повысилась с 44 900 до 46 300 гривен за квадратный метр. При этом наблюдается удешевление в сегменте комфорт-класса.

В отличие от Киева, где средняя стоимость жилья комфорт-класса выросла за месяц на 2,7%, во Львове наблюдается падение на 6%, пишет 24 канал.

Читайте также Коммуникации как часть восстановления: КН РИЕЛ об опыте фиксации повреждений в столичном ЖК

Сколько стоят новостройки во Львове и области

Как свидетельствуют актуальные данные ЛУН Місто, продажа возобновлена в 118 новостройках города, что даже превышает показатели января и февраля 2022 года.



Цена квадратного метра в новостройках Львова / Инфографика ЛУН

Похожая ситуация наблюдается и в области. Сегодня квадратный метр в новостройках стоит 36 400 гривен, а на рынок вернулись 217 новостроек, что почти догоняет показатели февраля.



Цена квадратного метра в новостройках Львовской области / Инфографика ЛУН

Как распределились цены по районам и классам жилья



Цены во львовских новостройках по районам / Инфографика ЛУН

Как свидетельствуют данные ЛУН, самые дорогие новостройки традиционно предлагают застройщики, которые работают на участках в центре Львова. Рекордсменом стал Галицкий район, где стоимость квадратного метра выросла до 75 500 гривен. За ним следуют:

Франковский – средняя стоимость квадратного метра 56 500 гривен;

– средняя стоимость квадратного метра 56 500 гривен; Железнодорожный – 49 900 гривен;

– 49 900 гривен; Лычаковский – 49 000 гривен

– 49 000 гривен Шевченковский – 42 900 гривен

– 42 900 гривен Сыховский – 41 500 гривен.

Цены варьируются и по классам жилья.

жилье класса "премиум" – 83 400 гривен за квадратный метр (против 80 000 в октябре);

– 83 400 гривен за квадратный метр (против 80 000 в октябре); бизнес-класс – 51 200 гривен (против 50 800 в октябре);

– 51 200 гривен (против 50 800 в октябре); комфорт-класс – 38 000 гривен (против 40 600 в октябре);

– 38 000 гривен (против 40 600 в октябре); эконом-жилье – 35 300 гривен (против 34 200 в октябре).



Цены во львовских новостройках по классам жилья / Инфографика ЛУН

По словам представителей отделов продаж Корпорации Недвижимости РИЕЛ, сегодняшние запросы покупателей жилья свидетельствуют, что самыми востребованными квартирами остаются именно новостройки комфорт-класса. Квартиры в таких домах относительно доступны, что остается главным критерием при принятии решения о покупке. А их оснащение выигрывает у того же "эконома", объясняет девелопер.

Кстати, ситуация во Львовской области кардинально другая. Бизнес-сегмент здесь просел, бизнес подорожал на тысячу гривен, другие классы жилья остались практически на тех же уровнях, что и в предыдущем месяце.



Цены в новостройках Львовской области по классам жилья / Инфографика ЛУН