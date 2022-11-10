На відміну від Києва, де середня вартість житла комфорт-класу зросла за місяць на 2,7%, у Львові спостерігається падіння на 6%, пише 24 канал.

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Скільки коштують новобудови у Львові та області

Як свідчать актуальні дані ЛУН Місто, наразі продаж відновлено у 118 новобудовах міста, що навіть перевищує показники січня та лютого 2022 року.



Ціна квадратного метра у новобудовах Львова / Інфографіка ЛУН



Схожа ситуація спостерігається і в області. Сьогодні квадратний метр в новобудовах коштує 36 400 гривень, а на ринок повернулися 217 новобудов, що майже наздоганяє показники лютого.



Ціна квадратного метра у новобудовах Львівської області / Інфографіка ЛУН

Як розподілилися ціни за районами та класами житла



Ціни у львівських новобудовах за районами / Інфографіка ЛУН

Як свідчать дані ЛУН, найдорожчі новобудови традиційно пропонують забудовники, які працюють на ділянках в центрі Львова. Рекордсменом став Галицький район, де вартість квадратного метра зросла до 75 500 гривень. За ним йдуть:

Франківський – середня вартість квадратного метра 56 500 гривень;

– середня вартість квадратного метра 56 500 гривень; Залізничний – 49 900 гривень;

– 49 900 гривень; Личаківський – 49 000 гривень

– 49 000 гривень Шевченківський – 42 900 гривень

– 42 900 гривень Сихівський – 41 500 гривень.

Ціни варіюються і за класами житла.

житло класу "преміум" – 83 400 гривень за квадратний метр (проти 80 000 у жовтні);

– 83 400 гривень за квадратний метр (проти 80 000 у жовтні); бізнес-клас – 51 200 гривень (проти 50 800 у жовтні);

– 51 200 гривень (проти 50 800 у жовтні); комфорт-клас – 38 000 гривень (проти 40 600 у жовтні);

– 38 000 гривень (проти 40 600 у жовтні); економжитло – 35 300 гривень (проти 34 200 у жовтні).



Ціни у львівських новобудовах за класами житла / Інфографіка ЛУН

За словами представників відділів продажу Корпорації Нерухомості РІЕЛ, сьогоднішні запити покупців житла свідчать, що найзатребуванішими квартирами залишаються саме новобудови комфорт-класу. Квартири у таких будинках відносно доступні, що залишається головним критерієм під час прийняття рішення про купівлю. А їхнє оснащення виграє в того ж "економу", пояснює девелопер.

До слова, ситуація у Львівській області кардинально інша. Бізнес-сегмент тут просів, "бізнес" подорожчав на тисячу гривень, інші класи житла залишилися практично на тих же рівнях, що і в попередньому місяці.



Ціни у новобудовах Львівської області за класами житла / Інфографіка ЛУН