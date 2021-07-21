Пострадают простые украинцы: названа главная угроза идеи о новых налогах на жилье

Принятие в целом законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" приведет к негативным последствиям. В первую очередь они будут касаться обычных украинцев.

Однако повлияет решение и на строительную отрасль – многие компании ожидает банкротство. Почему скандальный документ о новых налогах на жилье нельзя принимать – пояснили в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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К чему приведет принятие документа

По словам специалистов Корпорации Недвижимости РИЕЛ, последствия изменений ощутят как обычные украинцы, так и строители. Первое, к чему нужно готовиться, – подорожание жилья.

От этого пострадают в первую очередь обычные украинцы – как те, кто покупает жилье на первичном рынке, так и те, кто рассматривает "вторичку". Потому что именно на них будет возложено увеличение налоговой нагрузки с 5% (сейчас) до 18%,

– подчеркнули эксперты.

Президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник пояснил, что это приведет к сокращению инвестирования в строительство жилья вдвое. Соответственно, вдвое снизятся объемы строительства и смежных отраслей.

В 10 раз может сократиться покупательская способность потребителей. Таким образом действительно можно ожидать банкротства большинства строительных компаний на рынке Украины,

– отметил он.

ЖК Оk'Land от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

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К чему призвали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ

Корпорация Недвижимости РИЕЛ присоединилась к обращению коллег из Конфедерации строителей Украины и Федерации Европейской строительной промышленности к правительству, народным депутатам и президенту Украины и призвала не принимать документ в том виде, в котором он есть сейчас.

Мы ожидаем привлечения профессионального сообщества и экспертов для обсуждения и внесения соответствующих изменений в этот документ,

– резюмировали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

ЖК Forward от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel