Пострадают простые украинцы: названа главная угроза идеи о новых налогах на жилье
Источник:24 канал
Принятие в целом законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" приведет к негативным последствиям. В первую очередь они будут касаться обычных украинцев.
Однако повлияет решение и на строительную отрасль – многие компании ожидает банкротство. Почему скандальный документ о новых налогах на жилье нельзя принимать – пояснили в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.
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К чему приведет принятие документа
По словам специалистов Корпорации Недвижимости РИЕЛ, последствия изменений ощутят как обычные украинцы, так и строители. Первое, к чему нужно готовиться, – подорожание жилья.
От этого пострадают в первую очередь обычные украинцы – как те, кто покупает жилье на первичном рынке, так и те, кто рассматривает "вторичку". Потому что именно на них будет возложено увеличение налоговой нагрузки с 5% (сейчас) до 18%,
– подчеркнули эксперты.
Президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник пояснил, что это приведет к сокращению инвестирования в строительство жилья вдвое. Соответственно, вдвое снизятся объемы строительства и смежных отраслей.
В 10 раз может сократиться покупательская способность потребителей. Таким образом действительно можно ожидать банкротства большинства строительных компаний на рынке Украины,
– отметил он.
ЖК Оk'Land от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel
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К чему призвали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ
Корпорация Недвижимости РИЕЛ присоединилась к обращению коллег из Конфедерации строителей Украины и Федерации Европейской строительной промышленности к правительству, народным депутатам и президенту Украины и призвала не принимать документ в том виде, в котором он есть сейчас.
Мы ожидаем привлечения профессионального сообщества и экспертов для обсуждения и внесения соответствующих изменений в этот документ,
– резюмировали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.
ЖК Forward от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel