Новые налоги на жилье в Украине: застройщик назвал спорные моменты
Источник:24 канал
Принятие законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" приведет к тому, что некоторые застройщики уйдут в тень.
Об этом рассказал президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник в интервью блогеру Сергею Нагорному.
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Что не так с законопроектом
Для того чтобы приходило больше денег в бюджет, нужно дать больше возможностей бизнесу, а не забрать то, что осталось. Только забрал – сразу в бюджете стало меньше. Какой логикой они (инициаторы законопроекта – Недвижимость 24) руководствуются – нам пока неизвестно,
– отметил президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ.
По его словам, авторам документа все же придется учесть замечания к этому законопроекту.
Президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник / Фото riel
Нельзя делать для целого огромного сектора бизнеса законопроект, не посоветовавшись ни с одним застройщиком,
– подчеркнул Ростислав Мельник.
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Последствия принятия законопроекта №5600
Ростислав Мельник рассказал, что специалисты разработали другой документ, который защищает права инвесторов. Однако в случае принятия скандального законопроекта №5600, он станет неактуальным. Это отрицательный момент для покупателей жилья в Украине.
Пусть в Украине есть тысяча застройщиков, вот 300 из них уйдут в тень. Будут работать через кэш, через ФЛП,
– объяснил Мельник.
ЖК Nordica Residence от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel
Вот хотят они обложить третью продажу квартиры 18%. Ранее говорили о 18%, сейчас говорят о налогообложении разницы (между покупкой и продажей жилья – Недвижимость 24), но тогда закон сам себе противоречит. Физическое лицо должно изменить статус, чтобы высчитывать эту разницу с третьей продажи между покупкой и продажей,
– пояснил президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ.
Сейчас, по его словам, решения сложившейся ситуации, нет. Однако застройщики рассчитывают, что власти их услышат и в документ будут внесены правки.