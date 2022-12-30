Однако если в последний момент у вас изменились планы и вы все же решили встретить Новый год во Львове, 24 канал рассказывает, удастся "запрыгнуть в последний вагон" и арендовать приличное жилье в сутки.

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Аренда на Новый год: есть ли еще варианты и сколько они стоят

По состоянию на утро 30 декабря, в сети можно найти более 1000 предложений арендовать жилье посуточно. Среди объявлений на OLX, Booking.com и Airbnb встречаются как бюджетные квартиры без ремонта, так и люксовые апартаменты.



Апартаменты во Львове – 70 долларов в сутки / Airbnb

Больше всего предложений от собственников и риелторов можно найти на OLX, однако стоит внимательно проверять предложения, поскольку в праздничный период активизируются мошенники, цель которых – выманить предоплату за жилье, которого не существует.

Прежде чем платить аванс, попросите дополнительные фото и видео, вид из окна, узнайте точный адрес и сравните полученные данные с информацией на Google-картах. Часто может не совпадать этаж или тип предлагаемой недвижимости.

Также присмотритесь к цене. Выгодные предложения в центре от "владельцев" с лишь созданными аккаунтами лучше сразу пролистать. Опирайтесь на среднюю цену, которую предлагает рынок. Так, стоимость жилья, найденного на OLX, распределились следующим образом:

ночь в хостеле обойдется минимум в 300 гривен с человека , самые дорогие койко-места в частных номерах – 1 000 гривен;

, самые дорогие койко-места в частных номерах – аренда однокомнатной квартиры без особых удобств вне центра будет стоить в среднем 550 гривен;

однокомнатная квартира возле Оперного театра с базовой техникой и евроремонтом от 900 гривен;

жилье на 5 человек в спальных районах обойдется в среднем в 800 гривен , хотя можно найти и эконом-варианты;

, хотя можно найти и эконом-варианты; в центре многокомнатные "люксы" стартуют от 1 500 гривен за ночь.



Жилье в центре – 143 доллара в сутки / Фото Airbnb

Самые дорогие апартаменты на площади Рынок и квартиры с видом на Оперный обойдутся в среднем 1 900 гривен. Если нужна джакузи, ванна с подогревом и дизайнерский ремонт, ориентируйтесь на ценник от 2 200 – 3 000 гривен, в зависимости от расположения квартиры.

Booking.com тоже предлагает немало номеров. Согласно данным портала, в настоящее время забронировано 87% жилья, еще около 200 ждут арендаторов. Среди предложений есть:

тематические отели-капсулы – ночь от 1 500 гривен,

!FEST Hotel – 3 300 гривен,

улучшенный номер в "Мазох. Hotel & Cafe" – 5 400 гривен.

Самые дорогие апартаменты, предлагаемые Booking.com, в новогоднюю ночь обойдутся в 20 тысяч гривен. Самая высокая стоимость гостиничного номера – 11 600 гривен.



Отдельная комната – 45 долларов в сутки / Фото Airbnb

Airbnb в свою очередь предлагает как аренду комнат под Львовом (от 700 гривен за ночь), так и квартиры с дизайнерскими ремонтами в среднем за 5 тысяч гривен. Также здесь можно найти частные дома с генераторами, стоимость которых – 6 тысяч гривен за ночь.

Местные риелторы говорят, что в этом году количество туристов сократилось. Приезжающие во Львов не заинтересованы в центральных помещениях, поскольку из-за комендантского часа встретить Новый год возле главной елки не получится. К тому же в стране нет дополнительных выходных. Как следствие не многие решают ехать куда-то только на одну ночь.



Двухкомнатные апартаменты – 55 долларов в сутки / Фото OLX.

Те, кто интересуется жильем с 31 декабря на 1 января, спрашивают об автономности жилья, в частности, о наличии генератора. Поэтому туристы скорее заплатят за дом в пригороде, чем подвергают себя риску встретить 2023 год без света.

Другие пожелания такие же, как в прошлом году, достаточное количество спальных мест, посудомоечная машинка и аккуратный ремонт. Обычно такое жилье арендует молодежь, которая учится во Львове и планирует провести Новый год с компанией друзей.

Есть ли предложения на Рождество



Большинство домов на Новый год заняты, но есть возможность арендовать их на Рождество / Фото OLX

Риелторы добавляют, что те, кто не успел на Новый год во Львов, могут приехать сюда на Рождество. Цены на посуточную аренду в это время несколько ниже, а предложений в разы больше. Для сравнения:

стоимость "кровати" в хостеле обойдется от 150 гривен в отдаленных районах до 600 гривен в центре;

опустится средняя цена апартаментов в центре Львова – примерно до 1 000 гривен за ночь;

бюджетные однокомнатные квартиры можно снять за 600 гривен за ночь.

цена в !FEST Hotel опустится до 2 310 гривен.

Поэтому, если вы давно откладывали поездку во Львов, сезон даст вам возможность арендовать жилье на любой вкус, даже если вы начали поиск в последний момент.