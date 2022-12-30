Однак, якщо в останній момент у вас змінилися плани й ви все ж вирішили зустріти Новий рік у Львові, 24 канал розповідає, чи вдасться "застрибнути в останній вагон" та орендувати пристойне житло на добу.

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Оренда на Новий рік: чи ще є варіанти та скільки вони коштують

Станом на ранок 30 грудня, в мережі можна знайти понад 1000 пропозицій орендувати житло подобово. Серед оголошень на OLX, Booking.com та Airbnb зустрічаються як бюджетні квартири без ремонту, так і люксові апартаменти.



Помешкання у Львові – 70 доларів за добу / Airbnb

Найбільше пропозицій від власників та рієлторів можна знайти на OLX, проте варто уважно перевіряти пропозиції, оскільки у святковий період активізовуються шахраї, ціль яких – виманити передоплату за житло, якого не існує.

Перш ніж платити аванс, попросіть додаткові фото та відео, вид з вікна, дізнайтеся точну адресу та порівняйте отримані дані з інформацією на Google-картах. Часто може не збігатися поверх або тип запропонованої нерухомості.

Також придивіться до вартості. Вигідні пропозиції у центрі від "власників" із новоствореними акаунтами краще відразу прогорнути. Опирайтеся на середню ціну, яку пропонує ринок. Так, вартість житла, знайденого на OLX, розподілилися таким чином:

ніч у хостелі обійдеться мінімум у 300 гривень з людини, найдорожчі ліжкомісця у приватних номерах – 1 000 гривень з особи;

оренда однокімнатної квартири без особливих зручностей поза центром коштуватиме у середньому 550 гривень ;

; однокімнатна квартира поблизу Оперного театру з базовою технікою та євроремонтом – від 900 гривень ;

; житло на 5 осіб у спальних районах обійдеться в середньому у 800 гривень , хоча можна знайти й економ-варіанти;

, хоча можна знайти й економ-варіанти; у центрі багатокімнатні "люкси" стартують від 1 500 гривень за ніч.



Житло в центрі – 143 долари на добу / Фото Airbnb

Найдорожчі апартаменти на площі Ринок та квартири із краєвидом на Оперний обійдуться у середньому 1 900 гривень. Якщо потрібне джакузі, ванна з підігрівом та дизайнерський ремонт, орієнтуйтеся на цінник від 2 200 – 3 000 гривень, у залежності від розташування помешкання.

Booking.com теж пропонує чимало номерів. Згідно з даними порталу, наразі заброньовано 87% помешкань, ще близько 200 чекають орендарів. Серед пропозицій є:

тематичні готелі-капсули – ніч від 1 500 гривень,

!FEST Hotel – 3 300 гривень,

покращений номер у "Мазох. Hotel & Cafe" – 5 400 гривень.

Найдорожчі апартаменти, запропоновані Booking.com, у новорічну ніч обійдуться у 20 тисяч гривень. Найвища вартість готельного номера – 11 600 гривень.



Окрема кімната – 45 доларів за добу / Фото Airbnb

Airbnb своєю чергою пропонує як оренду кімнат під Львовом (від 700 гривень за ніч), так і квартири із дизайнерськими ремонтами у середньому за 5 тисяч гривень. Також тут можна знайти приватні будинки із генераторами, вартість яких – 6 тисяч гривень за ніч.

Місцеві рієлтори кажуть, що цього року кількість туристів скоротилася. Ті, хто приїжджає у Львів не зацікавлений у центральних помешканнях, оскільки через комендантську годину зустріти Новий рік біля головної ялинки не вийде. До того ж в країні скасовані додаткові вихідні. Тому не багато людей вирішують їхати кудись лише на одну ніч.



Двокімнатні апартаменти – 55 доларів за добу / Фото OLX

Ті, хто цікавиться житлом з 31 грудня на 1 січня, перепитують про автономність помешкання, зокрема, наявність генератора. Тому туристи радше заплатять за будинок у передмісті, аніж наражатимуть себе на ризик зустріти 2023 рік без світла.

Інші побажання такі ж, як і минулого року, достатня кількість спальних місць, посудомийна машинка та акуратний ремонт. Зазвичай таке житло орендує молодь, яка навчається у Львові та планує провести Новий рік з компанією друзів.

Чи є пропозиції на Різдво



Більшість будинків на Новий рік зайняті, але є можливість орендувати їх на Різдво / Фото OLX

Рієлтори додають, що ті, хто не встиг на Новий рік до Львова, може приїхати сюди на Різдво. Ціни на подобову оренду в цей час дещо нижчі, а пропозицій в рази більше. Для порівняння:

вартість "ліжка" у хостелі обійдеться від 150 гривень у віддалених районах до 600 гривень у центрі;

опуститься середня ціна апартаментів у центі Львова – приблизно до 1 000 гривень за ніч;

бюджетні однокімнатні квартири можна винайняти за 600 гривень за ніч.

ціна у !FEST Hotel опуститься до 2 310 гривень.

Тому, якщо ви давно відкладали поїздку до Львова, цьогорічний сезон дасть вам можливість орендувати житло на будь-який смак, навіть якщо ви почали пошук в останній момент.