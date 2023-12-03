Кухонные гарнитуры и кухонные столешницы сейчас чаще всего выбирают из ржавостойкой стали. Если раньше мы видели такие кухни в коммерческих помещениях, то теперь их обустраивают дома. Дизайнеры говорят, что это "плавный переход к индустриальному стилю".

Обратите внимание Профессиональные секреты: известный девелопер рассказал, как зрительно увеличить квартиру

Кухня из ржавостойкой стали: какие преимущества и есть ли недостатки

"В дизайне кухни функциональность так же важна, как и эстетика, а использование мебели и оборудования из ржавостойкой стали может стать отличным вариантом на годы, поскольку идеально сочетает визуальную привлекательность с практичностью", – объясняет ведущий дизайнер Нико Расидес.

Одним из главных преимуществ кухонь из ржавчины с практической точки зрения является их долговечность. Эксперты объясняют: "Поверхности из ржавостойкой стали очень прочны и не изнашиваются, поэтому их используют в коммерческих помещениях и ресторанах. Они устойчивы к разливам, пятнам, высоким температурам".

Также поверхности из ржавчины не пористые, следовательно, остатки пищи и жидкостей, бактерии и другие вещества остаются снаружи, а не просачиваются, как обычно происходит с древесиной или неправильно уплотненным мрамором и другим природным камнем. Такие поверхности легко дезинфицировать и убирать.

Кухонная кухня с духовкой из ржавостойкой стали / Фото Future

Кухни из ржавостойкой стали также имеют преимущества относительно экологичности. Ржавостойкая сталь не вредит окружающей среде и может быть переработана, что является огромным плюсом для многих людей, заботящихся об окружающей среде.

Имеет ли этот материал недостатки? Да конечно. Нет материала, который не имеет минусов. На мебели из ржавостойкой стали очень видны пятна и отпечатки пальцев, поэтому их надо часто вытирать. Кроме того, на поверхностях видны большие царапины. Однако эти недостатки никоим образом не перечеркивают преимущества ржавостойкой стали.