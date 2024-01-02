Какой интересный тренд мы увидим в дизайне кухонь в 2024 году: вот ответ

Хотя существует много популярных стилей для дизайна кухни, трендовым в этом году станет совершенно новый. Эта тенденция возникла благодаря смешиванию традиционных и деревенских деталей с современным переосмыслением.

Наилучшим примером этого стиля является дизайн кухни, разработанный техасской студией Maria Flanigan Interiors. В этом интерьере прекрасно сочетаются детали современного и деревенского стилей, что создает вневременную атмосферу.

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Современный деревенский стиль – новый тренд для дизайна кухонь

Несмотря на то, что декор фермерского дома доминировал в кухонных трендах последних лет, сейчас люди более благосклонны к современным вариантам этого стиля. К примеру, дизайнеры используют печи с большой плитой, много натуральных материалов и аксессуары из латуни, но изящной современной отделки.

Уютная кухня в современном деревенском стиле / Фото Marie Flanigan Interiors

На кухне балансируют традиции и современность. Как и во многих кухнях в деревенском стиле, много старинных и латунных элементов есть в каждом уголке. Наши мастера создали металлические шкафы, обрамленные старинной латунью с открытыми соединениями и винтами. Старые латунные крючки и антикварная латунная стойка для кастрюль – это коллекция владельца старинных медных горшков", – рассказала основательница студии Мари Фланиган

Чтобы "уравновесить" много деталей в деревенском стиле, дизайнеры выбрали мебель гладкой отделки и придали светлые оттенки, в частности покрасили стены и потолок в мягкий белый цвет.

Старинные детали в сочетании с современными / Фото Marie Flanigan Interiors

Дизайнеры уверены, что современный деревенский стиль станет ключевым в дизайне кухонь в 2024 году. Ведь он предлагает самые лучшие детали из обоих стилей, акцентируя на функциональности пространства.