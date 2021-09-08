Жилые инвестиции – важный сегмент ВВП. К нему относят строительство новых объектов, капитальный ремонт и передачу права собственности.

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Как правило, падение инвестиций в недвижимость свидетельствует о рецессии в экономике. Приобретение жилых объектов предполагает большие вложения, которые при нестабильной ситуации в экономике просто невозможны.

Канада удивляет ростом инвестиций в недвижимость​ / Фото Better Dwelling

Вместе с тем, очень большой рост может тоже свидетельствовать о негативных тенденциях неправильного распределения финансового и человеческого ресурса. Это может привести к экономическому шоку, который урегулирует неэффективные процессы.

Жилые инвестиции в Канаде занимают все большую долю экономики. Во втором квартале текущего года показатель вырос на целых на 25% и составил 10,1% ВВП. Это новый рекорд для экономики Канады, но аналитики прогнозируют, что рекорд может продержаться не слишком долго.